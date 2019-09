El Atlético y su afición se definen a sí mismos como el equipo del pueblo y este viernes los medios han querido conocer la opinión de Zinedine Zidane sobre el asunto en la víspera del derbi madrileño que enfrentará este sábado a las 21:00 horas a rojiblancos y madridistas en el Wanda Metropolitano.

"Yo no entro en estas cosas. Aquí la gente madruga, la gente trabaja... la gente trabaja mucho. Luego lo que digan los de fuera, como que el Real Madrid es un club rico y el otro es del pueblo yo no lo voy a cambiar", ha señalado. En su opinión, lo que el madridismo reclama a su equipo es poder sentirse "orgulloso" de sus jugadores. "Y es lo que vamos a hacer", ha añadido tajante.

El francés ha negado que el club quiera quitarse una espinita o tenga una cuenta pendiente por la derrota encajada en la pretemporada ante el conjunto de Simeone, ante el que cayó por un 7-3. "En cada partido sabemos las dificultades que hay y las vamos a tener ante un rival muy bueno. Pero ellos también van a tener dificultades".

Preguntado por la SER por la intensidad que reclamó tras el partido ante el PSG y que luego se vio en la victoria ante el Sevilla en el Sánchez Pizjuán, el técnico asegura que no está preocupado por esta cuestión y que no es lo único necesario para lograr este sábado un resultado positivo en el Metropolitano. "Vamos a tener que meter muchas cosas, no solo intensidad", ha señalado.