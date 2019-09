Dembélé

Valverde: "Vamos a esperar, al final he decidido no incluirle por precaución, he hablado con él, después del Villarreal ya me dijeron que podía haber alguna molestia, veremos mañana... ¿Si peligra ante el Inter? No lo sé, debemos esperar a mañana"

Piqué: "No me preocupa, las lesiones no queremos que nos sucedan, pero sí suceden habrá que resolverlas de la manera más rápida posible. El será el primero que no quiera estar lesionado"

La victoria ante el Getafe

Valverde: "El partido era fundamental para quitarnos la sensación de no ganar lejos de casa, veníamos a un campo que nos iba a obligar mucho ante un rival correoso... Estos partidos son difíciles de jugar, es mantener el tipo y minar al rival poco a poco"

Piqué: "En un campo así difícil hacer un partido brillante, hay veces que hay que ser prácticos y hoy estuvimos muy sólidos"

Las variantes de la plantilla

Valverde, sobre Junior: "Creo que en el segundo tiempo ha estado más asentado. En el primero tenía más dificultad. Su gol nos ha servido para estar más sólidos. El año pasado lo pasamos muy mal y este año no hemos pasado muchos apuros"

Piqué sobre Todibo, tras la expulsión de Lenglet que le impedirá estar frente al Sevilla: "Todibo tiene condiciones de sobra para jugar con el FC Barcelona, lo veo en los entrenamientos cada día. El equipo tiene mucha confianza en él".

Dardo de Piqué

El capitán del Baça también lanzó un mensaje de unión tras la celebración de la cena con toda la plantilla: "Conocemos el club y los que lo conocemos, sabemos quién escribe algunos artículos aunque no los firme. No nos queremos enfadar. Queremos salir y ganar. Esperemos que ninguno intente provocar batallas que no existen y que nosotros no queremos. Hay que mantener el club unido. Si no, nos haremos daño"