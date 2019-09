La verdad sobre Ansu Fati y la selección española

REVIVE #CarruselConfidential por @antonmeana y @PabloPintoDep4



✅La verdad sobre Ansu Fati y la sub’21

✅El padre de Ansu Fati ofreció a su hijo por media liga

✅Rubiales quiere una escuela de fútbol femenino en Arabia Saudí

✅ La industria del fútbol ha pasado por Madrid pic.twitter.com/ZbJwiM6PDA — Carrusel Deportivo (@carrusel) September 29, 2019

La verdad sobre Ansu Fati y la sub 21

La Federación Española de Fútbol (RFEF) pensaba en Ansu Fati para que acudiera al Mundial sub 17 y por ese único motivo se aceleró su nacionalización. El Barcelona ha apretado para no perder a su jugador, entre unas cosas y otras podría llegar a mes y medio, y la Federación parece haber accedido. Jordi Martí avanzó esta semana un informe cierto al 100%. El último informe de los técnicos de la federación habla de un jugador único, una aparición que solo aparece cada muchos años y por eso le ven preparado para la sub 21 e incluso para la absoluta.

La federación distribuye a los clubes una prelista a modo informativo y para que, si quieren, informen a sus jugadores, en previsión de, por ejemplo, no organizarse viajes, para esos días. En esa prelista facilitada hace unos diez días, entre los 42 jugadores no aparecía el nombre de Ansu Fati. Sí que hay siete jugadores del Barcelona en ella: el portero Iñaki Peña, los defensas Cuenca y Chumi, los centrocampistas Aleñá y Riqui Puig, y los delanteros Carles Pérez y Abel Ruiz.

Es importante aclarar que esa prelista no es vinculante, y que se puede convocar a jugadores que no estén en ella. Así que, Ansu Fati perfectamente podría estar en la lista que dará De la Fuente el próximo viernes.Lo que queda claro es que hace 10 días ese no era el plan, aunque ahora se esté vendiendo lo contrario.

El padre de Ansu Fati ofreció a su hijo por media liga

Antes de que la familia de Leo Messi se hiciera totalmente con la representación del jugador, el padre de Ansu Fati, Boni Fati, ofreció por varios equipos de primera los servicios de su hijo para sacarle del Barça sin traspaso, a cambio de una serie de condicionantes.

El primero, llevarse él una prima de traspaso que superaba los tres millones de euros y darle a su hijo un sueldo limpio de dos millones de euros por temporada. Habló con clubes españoles que juegan competición europea, pero nadie quiso pagar ese dinero ni quisieron creerle con eso de “lo saco gratis del Barça”.

Rubiales quiere que la RFEF monte una escuela de fútbol femenino en Arabia Saudí

Es uno de los puntos clave en la negociación para llevar la Supercopa de España a Riad y es petición del presidente de la RFEF Luis Rubiales. Sabe que genera mucha polémica el destino, sabe que no es el destino ideal, pero considera que no hay tantas diferencias entre Catar y Arabia Saudí, y su contacto con la familia real saudí le garantiza que no es una política de maquillaje, que la Supercopa de España en Riad mejorara la vida de las futbolistas en Arabia Saudí

Esta no es la única propuesta. El Larguero avanzó hace unas semanas que Rubiales exigía garantías por escrito, y ahora ampliamos que se trabaja también para llevar partidos de fútbol femenino a Riad durante las próximos años. El acuerdo quiere firmarse para varias temporadas, y potenciar así el fútbol femenino español y saudí.

Además cree la Federación que la postura del Gobierno es la normal en términos generales, pero ni se han opuesto en público ni en privado a esta petición de Supercopa en Riad ni habrá posiblemente gobierno nuevo antes de la disputa de este torneo

La industria del fútbol ha pasado por Madrid esta semana

Esta semana se ha celebrado el World Football Summit en nuestro país con dos días de conferencias y ponencias de algunas de las personas más influyentes en el mundo del fútbol y en las que se han confirmado punto por punto informaciones avanzadas hace meses por Carrusel Confidential. Pasó, por ejemplo en la charla de Gil Marín, en la que confirmó que está en negociaciones con el Ayuntamiento para construir la 'Ciudad Atlético de Madrid' en los terrenos que están junto al Wanda Metropolitano. Y sucedió también cuando Emilio Garcia Silveiro, el nuevo director legal de la FIFA, explicó que el máximo organismo está cerca de crear su propio banco para controlar los traspasos y sus comisiones como ya contó en exclusiva Carrusel Confidential meses atrás.

El World Football Summit ha dejado también escenas curiosas, como volver a ver a Ángel María Villar y a Ramón Calderón de nuevo acaparando los focos.

La palma se la llevó una empresa española llamada FlyFut, que graba el fútbol, ya sean partidos o entrenamientos, con drones, y que levantó el interés de varias de las federaciones y clubes que se han dado cita estos días en Madrid.