María Pérez, octava en los 20 km marcha: "Me quedo con la espinita de no haber ganado medalla"

La granadina María Pérez, octava en los 20 km marcha de los Mundiales, regresará de Doha "con la espinita de no haber ganado medalla", aunque se felicitó por haber sido "la mejor europea" y de haber ganado plaza fija para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

"Todo se ha decidido en el último 5.000. Sabía que si aguantaba atrás con calma podía ser medalla, pero no ha podido ser. Me quedo con que tengo la plaza fija para Tokio y con que he sido la primera europea", declaró.

Las condiciones meteorológicas (32 grados, 73 por ciento de humedad) han sido difíciles. "Muy duras, no me han dejado luchar por las medallas, y eso que venía muy bien, mejor que en Berlín" (donde el año pasado se proclamó campeona de Europa).

"Hemos salido todas muy compactas, el avituallamiento ha sido un caos, ha habido gente por mitad que se iba cayendo porque se resbalaban, así que había que tener cuidado para llegar en condiciones al final", explicó.

"En Tokio -advirtió- también será duro pero creo que voy por buen camino. Hay que seguir trabajando. Me llevo la espinita de no llevarme una medalla. Tenía ese objetivo y es por lo que he luchado. En las últimas vueltas me daban calambres en los cuádriceps. Tendré que recuperar ahora".

"Lo de alzar los brazos en la meta era sobre todo para los familiares, que al final son los que lo pasan mal en la tele", comentó la granadina.