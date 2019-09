Bartomeu hablará con Piqué al considerar "desafortunado" su último 'recado' al club

El presidente del Barcelona, Josep Maria Bartomeu, tiene intención de hablar con Gerard Piqué en las próximas horas sobre las declaraciones que hizo el central barcelonista tras el partido frente al Getafe.

Piqué mandó un recado a la junta directiva lamentando que en algunos "medios afines al club" hayan aparecido ciertas informaciones sobre el vestuario. "Conocemos los artículos que salen y sabemos quién los escribe, aunque los firme otra persona. Nosotros no nos queremos enfadar y esperamos que nadie quiera causar peleas que no existen. Tenemos que estar todos juntos y mantener el club unido porque si no, nos haremos daño", sentenció Piqué en la zona mixta del Coliseum Alfonso Pérez.

Estas declaraciones no han gustado nada a los responsables de la entidad azulgrana que las consideran "desafortunadas" y por eso el presidente Bartomeu ha decidido tomar cartas en el asunto y su intención, según asegura Esport3, es hablar con Piqué en las próximas horas para aclarar las cosas y limar asperezas.

En el Barça están disgustados con estas declaraciones de Piqué, pero no quieren convertir este asunto en un espectáculo público, sino resolver el problema de puertas para adentro y hablar con el jugador con total normalidad, como aseguran que hace el presidente de forma habitual.