Zidane: "No me preocupa, sé que Hazard va a triunfar en el Real Madrid"

Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, valoró en la rueda de prensa previa al partido de Champions League ante el Club Brujas la buena línea del conjunto blanco en los últimos partidos.

"Nuestra afición siempre es importante. Sabemos lo que queremos hacer y sabemos que no hemos empezado bien pero mañana es una oportunidad para devolver a la afición lo que se merece. Mañana necesitamos sumar", se sinceraba el francés, que necesita que su equipo consiga los tres puntos ante los belgas tras perder 3-0 en su estreno en Champions ante el PSG.

Cuestionado acerca del momento actual y de la mejoría tras el rapapolvo en el Parque de los Príncipes, Zidane fue claro y contundente: "cuando no tienes el balón tienes que estar fuerte y cuando lo recuperas tienes que hacer daño al rival. Una cosa no te impide hacer la otra, al contrario".

El galo reconoció que "el próximo objetivo es ganar mañana porque somos los últimos del grupo. Esta es nuestra realidad".

El estreno de Hazard

La rueda de prensa pivotó en gran parte en torno a Eden Hazard, que jugará su primer partido de Champions con la camiseta blanca tras perderse el primer mes de temporada por lesión y que estuvo en rueda de prensa anteriormente.

"Consejos no le voy a dar a Hazard, todos sabemos el jugador que es. Es importante para nosotros y que nosotros queremos más de él pero hay que estar tranquilo. No me preocupa, sé que Hazard va a triunfar aquí", sentenció Zidane.