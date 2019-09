'GH VIP': traiciones, traidores y una nueva alianza

Con la expulsión de Hugo, el concursante que se postuló como el gran villano de 'GH VIP 7', la casa de Guadalix ha vivido estos últimos días un proceso de transición en el que sus inquilinos han empezado a mover ficha, posicionándose para la que será la próxima gran guerra del programa de telerrealidad.

El primer movimiento corrió a cuenta de Kiko y El Cejas que, tras convertirse en los inmunes de la semana el pasado jueves, consiguieron el poder de hacer un pequeño intercambio en las nominaciones si así lo deseaban. En la cuerda floja se pusieron Adara, Dinio e Irene Junquera y los inmunes, alegando que tenían ganas de remover los cimientos de la casa, sacaron a Junquera y metieron en la lista a su amiga Mila Ximénez, lo que la audiencia catalogó como un acto de traición.

Este domingo, Jordi González fue el encargado de comunicar a la colaboradora de 'Sálvame' la jugarreta que le habían hecho sus compañeros más cercanos. Mila, que se desenvuelve especialmente bien en el conflicto, se tomó la nominación con deportividad, pero condenó a sus compañeros y se ganó los aplausos del público.

"Se puede hacer una subida pero no recochinearte. Estar con tu compañero y estarte riendo por detrás, me parece que es un mal tío, una mala persona y un personaje que desconocía", afirmó. "A los que me apuñalan no les hablo".

Y entonces estalló la guerra. Kiko, considerado ahora el malo malísimo del reality, intentó justificarse con excusas vagas, haciendo que Adara, una de las grandes favoritas, y Mila acercaran posturas, firmando una alianza que podría ser decisiva en el trascurso del programa.

Las redes señalan a los traidores

Todo lo ocurrido durante el debate de 'Gran Hermano VIP 7' fue seguido muy de cerca por los incondicionales seguidores del reality que aprovecharon su altavoz en Twitter para arremeter contra Kiko y El Cejas y encumbrar a Mila Ximénez.

¡Así ha reaccionado Mila tras descubrir que Kiko y El Cejas la pusieron en la lista de nominados ¿Qué opinas?



🔄 Entiendo su mosqueo, son unos traidores

♥️ Así es el juego y debería entenderlo#GHVIPDBT3 pic.twitter.com/Uq21etCoL2 — Gran Hermano (@ghoficial) September 29, 2019

Ojo al dato



Mila "para mí Kiko y cejas eran intocables"



ERAN #GHVIPDBT3 — Mr. Sunset 🐷 (@MrSunsetGH) September 29, 2019

CHILLO KIKO HA QUEDADO FATAL DENTRO Y FUERA DE LA CASA JAJAJAJAJAJAJAJAJA ESTOY GOZÁNDOLO #GHVIPDBT3 — Señor de Malyshkina (@Rajetx) September 29, 2019

Mila planeando un asesinato tras enterarse que Kiko y el Cejas le han traicionado. #GHVIPDBT3 pic.twitter.com/Aa77kUXKI5 — M 📺 (@casasola_89) September 29, 2019

Necesito que Mila se quede esta semana. ¡Va a explotar y va a ser oro en la casa! #GHVIPDBT3 — M 📺 (@casasola_89) September 29, 2019

Adara dándole la razón a Mila y Mila hundiendo a Kiko en directo me descojono con la situación #GHVIPDBT3 — Miss Darkness. (@GHDarkness) September 29, 2019

MILA Y ADARA CONTRA KIKO



POR FAVOR Y GRACIAS#GHVIPDBT3 — Oliver (@TwistOliver_) September 29, 2019

Mila: “¿Para cargarse a Adara? Pues ojalá Adara y yo te arrastremos a ti”



BOOOOOOOM #GHVIPDBT3 pic.twitter.com/M4nvBj0XTb — peripatètic (@T5Comento) September 29, 2019

'GH VIP' arrasa en audiencias

Las aventuras y desventuras de 'Gran Hermano' le sirvieron a Telecinco para arrasar este domingo en horario de máxima audiencia. Y es que 'GH VIP: el debate' firmó su máximo de temporada tras anotar un fantástico 22,3% de cuota de pantalla, con más de 2,5 millones de espectadores (2.521.000).

El reality que produce Zeppelin lideró su franja de emisión y se impuso claramente a la competencia. Sin ir más lejos, la película 'Fast & Furious 8', que fue su principal rival de la noche, se tuvo que conformar con un 11,7% (1.750.000) en La 1.

Telecinco 'GH VIP: el debate': 2.521.000 y 22,3% La 1 'Película de la semana': "Fast & Furious 8": 1.750.000 y 11,7% Antena 3 'El peliculón': "Little Italy": 1.215.000 y 8,5% Cuatro 'Viajeros cuatro': "Túnez": 807.000 y 5% 'Cuarto milenio': 799.000 y 7,3% laSexta 'El objetivo de Ana Pastor': 794.000 y 4,9% 'Cine': "El principiante": 407.000 y 3,5% La 2 'Imprescindibles': 631.000 y 4% 'Versión española': "Luz de domingo": 461.000 y 3,3% 'Versión española coloquio': 205.000 y 2,3%