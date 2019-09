Tania Llasera se derrumba en Instagram y denuncia la patraña de las redes sociales

En las redes sociales todos presumen de una vida perfecta. En la guerra por el 'like' imperan las buenas caras, la multitud de planes y la felicidad como concepto que vender a todos nuestros seguidores. Es difícil encontrar a una persona que llore o cuente sus miserias en estos escaparates online, y precisamente eso es lo que ha querido denunciar Tania Llasera en la última publicación que ha colgado en su muro de Instagram.

"A veces en las redes parece que todos tenemos una vida ideal, y es una patraña. La gente llora, se pone triste y tiene mala cara", escribe Tania en un post en el que ha compartido varias imágenes de ella totalmente derrumbada.

"Hoy me he grabado llorando, pero la cuestión es que me parece importante que en Instagram también haya mordiscos de realidad: de vidas reales y emociones que debemos naturalizar", continúa. "Todos a veces nos sentimos superados por las presiones invisibles de la sociedad, la familia y la vida: es normal. Llorar limpia el alma y te sientes mejor. Llorar purifica. Llorar es normal incluso sin razón".

Y termina diciendo lo siguiente: "Hoy estaba cansada y me supera a que mis primas americanas a las cuales adoro, se vuelven a su casa y mis padres también se vayan a Bilbao. Hoy lloro y luego sonrió. La vida es así, y así debería reflejarse en redes sociales. Somos animales sociales, admitamos que sentimos, validemos que estamos vivos".

