Orlando Ortega se ha mostrado muy enfadado tras la final de los 110 metros vallas de atletismo en los Mundiales de Doha. El atleta español se quedó sin medallas después de que el atleta que corría a su izquierda, Omar Mcleod, invadió su calle en el tramo final de la carrera.

"No es la primera vez, me lo imaginé y lo veía venir desde que sabía que iba a correr a mi lado en la final. Y justo cuando voy a avanzar, cuando me veía metido en la pelea por las medallas, viene y es que es evidente, si lo ves es evidente que se mete en mi calle, le tengo que apartar con la mano", expresó.

"La IAAF tiene que hacer algo con esto, me ha robado una medalla, podía haber luchado por la medalla de oro hasta el final", comentó tras la actuación del jamaicano Omar Mcleod que corría a su lado.