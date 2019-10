Pesic: "Quería dejar el baloncesto"

A menos de un día para el debut del FC Barcelona en la Euroliga, Svetislav Pesic ha asegurado en una entrevista en 'Qué t'hi Jugues!' que la competición europea es el gran objetivo de la temporada: "deseamos más que nadie ganar la Euroliga. Nadie Quiere más este título que el cuerpo técnico y los jugadores. Pero debemos buscar la tranquilidad. Ganar quien sepa utilizar sume experiencia y gestione bien las emociones, quién más aprender de las victorias y de las derrotas ".



Una de las personas más importantes en su vida es su mujer, sin la que a día de hoy no estaría entrenando al Barça: "Sin mi mujer, soy nulo. No estaría donde estoy sin su apoyo. Soy un privilegiado porqué estoy en un gran club, pero mi vida está en cuarentena porqué me falta mi familia. Echo de menos a mis nietos, aunque la tengo a ella". De hecho, Pesic explicó que es gracias a ella que está entrenando al Barça: "Hace dos años, me habían operadas de la rodilla, también de la cadera y quería dejar el baloncesto. Entonces me llamó el presidente del Barça y le pregunté a mi mujer. 'Me ha llamado Barto, ¿qué le digo?' Y ella me respondió: 'Si te llama el presidente del Barça no le puedes decir que no".



Pesic, muy joven, jugó de portero y luego se pasó al baloncesto. Sobre esta experiencia y sobre Ter Stegen ha hablado durante la entrevista: "Ter Stegen está en el mejor momento. Tiene talento y potencial. Yo empecé a jugar a fútbol como portero y me pasé al baloncesto. Ter Stegen es uno de los mejores del mundo y su gran ventaja es que es joven y, seguro que en dos o tres años, habrá hecho una gran carrera ".



Además, Svetislav Pesic ha recordado los momentos que compartió con Pep Guardiola durante su etapa en Múnich: "Yo aprendo mucho viendo fútbol, analizando qué puedo utilizar para el baloncesto. Cuando estuve en Múnich, hablaba mucho con Guardiola. Concluímos que la diferencia entre los grandes equipos está en cómo reaccionan cuando pierden el balón: la clave es la presión, robar el balón rápido y la transición defensa-ataque ".

Seguir leyendo