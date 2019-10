Chapado, sobre el incidente con Ortega: "No creo que el TAS se meta en una decisión de ámbito deportivo"

El presidente de la Federación Española de Atletismo, Raúl Chapado, reconoció que la de anoche fue "una noche jodida para el atletismo español", por el incidente que dejó a Orlando Ortega fuera de las medallas en la final de 110 m vallas.

"No suelo utilizar estas palabras, pero fue una noche jodida para el atletismo español. Iba el día muy bien, con las clasificaciones de Marta Pérez y Esther Guerrero en 1.500, la gran actuación de Javier Cienfuegos y luego vino esa final, en la que Orlando se vio impedido de progresar y no pudo estar en la lucha por las medallas".

Chapado recordó que las resoluciones del Jurado de Apelación, que desestimó la reclamación española, son definitivas, aunque mostrarán su protesta. "Vamos a presentar un escrito en el que manifestaremos nuestro desacuerdo con la decisión. Es una situación tremendamente controvertida. Nosotros hemos cogido el reglamento, que permite la repetición total o parcial de la carrera y es lo que pedimos".

Considera que el incidente debe quedar aquí, sin llevar más adelante la reclamación. "No creo que el TAS (Tribunal de Arbitraje Deportivo) se metiese en una decisión de ámbito estrictamente deportivo"

Preguntado sobre las consecuencias económicas, en términos de becas y ayudas, que tendrá el incidente para Orlando Ortega, el presidente afirmó: "Económicamente no me preocupa. La Junta directiva sabrá valorar el nivel que tiene, le vamos a apoyar siempre, como lo estamos haciendo, como se merece. Ese no es el problema. Esto era muy importante no sólo para él, sino para todo el atletismo español".

Chapado, elegido en Doha nuevo miembro del Consejo Directivo de la IAAF, hizo un balance positivo del campeonato hasta el momento. "A día de hoy llevamos siete finalistas y creo que vamos a estar cerca de los 10, que sería el doble de los que tuvimos en Río 2016 y tres veces más de los que tuvimos en el Mundial de Pekín 2015. Nuestro nivel ha subido mucho pero nuestras opciones de ganar medalla en unos Mundiales son muy poquitas", reconoció.

"Hemos venido a competir y creo que el atletismo español está dando una buena imagen, con una actuación bastante notable", concluyó.