Polémica por el comentario de Mario Vaquerizo sobre el feminismo

El cantante de 'Las Nancys Rubias' fue entrevistado en el programa de Telemadrid 'Vuelta al Cole' por varios niños que le preguntaron sobre temas de actualidad. Entre ellos el feminismo. Su comentario al respecto, utilizando una frase de la canción "Me encanta", no dejó indiferente a nadie. Ni a los niños, ni a la audiencia en general.

José Luís Martínez Almeida, alcalde de Madrid, ya incendió las redes sociales por decir que donaría antes dinero a Notre Dame que al Amazonas. El propio regidor aseguró que "nunca había recibido tantos insultos", después de hacer el comentario ante los niños que le miraban con estupefacción.

En este caso, la polémica está en el juego que le ha propuesto una de las niñas. "Te vamos a decir una serie de cosas y tienes que decirnos si te encantan o te da igual". Se trata de dos frases que se repiten en la canción más exitosa del grupo después de 'Pelucas', la que se conoce como 'Me encanta'. De hecho, animó a los niños a que corearan la respuesta con él. Una de las respuestas desató el revuelo.

Un coro polémico

"¿Los toros?", preguntaron los niños. "¡Me da igual!", exclamó Mario Vaquerizo. "¿Las redes sociales?", "¡Me da igual!", "¿El feminismo?" "¡Me da igual"!, gritó finalmente el cantante. Después de unos aplausos, una de las niñas exhorta: "No me lo esperaba". Uno de ellos pregunta extrañado cómo es posible que le guste el deporte. A otra le sorprende que le dé igual el feminismo. "Me da igual el feminismo, me da igual la política, me dan igual los toros", explica Vaquerizo. Después pasan a otra pregunta.

Mario Vaquerizo coreando con niños "El feminismo (la igualdad entre hombres y mujeres) me da igual", en un programa de una TV pública. Qué vergüenza de tipo y qué vergüenza de cadena. pic.twitter.com/8xiNZG5wj8 — Jules (@eldivandeJules) October 2, 2019

El cantante se suma a la lista de personalidades que, por su respuesta, han generado polémica. Aparte de los comentarios del alcalde de Madrid sobre las donaciones a Notre Dame y su opinión sobre la diferencia entre izquierda y derecha, Carmen Lomana confesó que le dijo a Pablo Iglesias la primera vez que le conoció que "existía el desodorante seco".