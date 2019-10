Carlos Sobera: "Mediaset es el único sitio que me ha sabido entender como profesional"

Una de las máximas de Cuatro es emparejar a todos los solteros de nuestro país. Los 'datings' son muy recurrentes en la programación de la cadena, aunque 'First Dates' es su formato estrella en lo que buscar el amor se refiere. Cuatro años después de su estreno, y a punto de cumplir 1.000 programas en antena, el espacio liderado por Carlos Sobera continúa su incansable lucha por hacer el amor y no la guerra, incluso pensando nuevas fórmulas. Y es que Mediaset ha decidido salir del restaurante más famoso de la televisión y trasladar temporalmente a sus cupidos a uno los escenarios más románticos: un crucero.

Bajo el título de 'First Dates: Crucero', un sucedaneo del formato original, Cuatro ha arrancado las grabaciones de un nuevo programa de citas en el que se propiciará encuentros entre personas, teniendo ahora la posibilidad de hacer un seguimiento de todas esas parejas que den el 'sí, quiero' tras la primera cita.

En la Cadena SER nos subimos al crucero de 'First Dates' para hablar con el ya rebautizado como el capitán del amor: el presentador Carlos Sobera.

Pregunta: ¿Qué pensaste cuando te dijeron que ibas a hacer 'First Dates' en un crucero?

Respuesta: Me pareció una idea fabulosa. Desde el punto de vista televisivo no tiene nada que ver con el 'First Dates' original. Aquí pasan tantas cosas, hay tantos espacios, que es muy enriquecedor. Es otro formato, porque se puede hacer un seguimiento a los que se van juntos y es mucho más divertido.

P: ¿Qué ha sido lo más complejo a la hora de hacer 'First Dates: Crucero'?

R: Para nosotros, para el staff, nada. Pero para el equipo de producción y redacción ha sido una salvajada. Ellos hacen un seguimiento de las parejas desde las 6 de la mañana hasta las 11 de la noche. Nosotros tenemos un ritmo de trabajo intenso, pero llevadero. En el fondo asistimos como testigos a todo lo que pasa.

P: Y el staff, ¿cómo ha vivido este 'Gran Hermano' en el mar?

R: Solo nos vemos en el lugar del trabajo y en la cena. No tenemos mucha vida personal, la verdad.

P: En cuanto a los perfiles de los participantes, ¿se ha producido una evolución en el programa?

R: Ha habido una evolución obvia porque el programa ha ido amplificando los perfiles en todos los sentidos: sexual, ideológico, personal, procedencia…Una de las cosas buenas que tiene 'First Dates' es que ha intentado normalizar y traer hasta la ventana del programa a gente muy diversa. Tenemos un país muy diverso. A veces me dicen que los que van al programa son actores, pero es imposible encontrar a un actor que sea capaz de interpretar un papel tan bien como lo hacen los 'daters' [participantes del programa]. Son así y llaman la atención porque son muy auténticos.

P: ¿Alguna vez habéis tenido un problema serio con los participantes?

R: Afortunadamente, ha habido muy pocos casos. Solo dos o tres veces de alguien que ha sido muy maleducado y se ha vuelto agresivo verbalmente, nunca físico, pero ha sido hiriente y ha habido que pararle y expulsarle.

P: Dices que últimamente lloras mucho en Mediaset. ¿Qué cosas te tocan la fibra?

R: Es por 'Volverte a ver'. En ese programa hay historias de superación muy duras, y yo me estoy volviendo mantequilla.

P: Estás haciendo un máster de emociones.

R: Soy un tío empático. No trabajo impostado. Soy así y las historias de 'Volver a ver' me llegan muy dentro. En 'First Dates' también me pasa.

P: ¿El éxito de 'First Dates' quiere decir que la sociedad ha fracasado en el amor?

R: Todo ha cambiado mucho. Cuando era joven la única forma para ligar era ir a la discoteca. Era otra jungla. Internet abre ahora otras posibilidades y los chicos tienen que aprovecharlas, pero al final todo acaba en lo mismo. Eliges un medio diferente, pero sea en una aplicación, en una discoteca o en 'First Dates' al final acabas cara a cara con tu pareja y ahí es donde empieza o acaba todo.

P: Este año también te has estrenado como presentador de 'Supervivientes'.

R: Gracias a Mediaset estoy atravesando una época en la que hago formatos muy diferentes. En 'Supervivientes' me encontré muy a gusto. A los presentadores, además, nos gusta el directo y este es un programa inmenso.

P: Pero antes no te veías en un reality, incluso rechazaste una vez presentar 'Gran Hermano'.

R: Rechacé presentar 'Gran Hermano' en el año 2002 por circunstancias muy personales. De hecho, uno de los argumentos que utilicé en su momento fue que no hubiese sido capaz de hacerlo tan bien como lo estaba haciendo Mercedes Milá. Mercedes se creía el formato como yo me creía '¿Quién quiere ser millonario?' Venía de ese programa y me pareció difícil escalar esa montaña. Al final esa edición la hizo Pepe Navarro, pero después nunca me he negado a hacer realities o cosas parecidas. Me ofrecieron uno cuando estaba en Antena 3, pero lo rechacé porque no me gustaba y no me equivoqué porque no era bueno y no fue bien. Pero cuando me llamó Manuel Villanueva [director de contenidos de Mediaset] y me dijo si tenía algún problema en presentar 'Supervivientes' no me lo pensé.

P: Querías experimentar.

R: En este país cuando haces algo bien después quieren que hagas siempre lo mismo. Me ha pasado toda la vida haciendo concursos, pero me convirtieron en el Rey de los Concursos sin yo quererlo y cada vez que se hacía un concurso me llamaban y cuando no había no me llamaba nadie.

P: ¿'First Dates' fue un regalo inesperado?

R: Totalmente inesperado. Acabé mi periplo con Atresmedia y me encontré en un rellano con la directora de 'First Dates'. Me dijo que estaba buscando un lugar en el que poner el restaurante. Casualmente entró en el edificio dónde yo tenía una oficina y hablando se enteró que ya no estaba con Antena 3. Me llamaron a los 2 o 3 días, me propusieron el formato y no lo dudé.

P: En Mediaset has encontrado tu sitio.



R: Estoy muy a gusto en Mediaset. Es el único grupo que a mí siempre me ha sabido entender como profesional. Sabían que era capaz de hacer muchas más cosas que concursos y me han regalado un montón de formatos.

Así es 'First Dates: Crucero' En ‘First Dates Crucero’ el espectador tendrá una visión completa de todos los protagonistas, a los que verán en distintas situaciones, y de sus citas: desde los nervios previos, las expectativas y cómo se preparan para su primer encuentro… hasta todo lo que ocurra después. Porque si su primera cita en el restaurante del barco termina con un sí, los solteros podrán seguir conociéndose en un segundo encuentro que tendrá lugar en un ambiente lúdico y distendido: desde una excursión en una de las escalas que realiza el crucero por el Mediterráneo (Barcelona, Marsella, Génova, Nápoles, Mesina y Malta) a un momento de relax en la piscina, una actividad en una de las lujosas instalaciones del barco e incluso en el interior de sus camarotes, entre los que se encuentra un dúplex con un jacuzzi en el balcón privado. Las cámaras robotizadas instaladas por todo el crucero para la grabación del programa recogerán la estancia de los solteros de principio a fin: desde su llegada al barco, sus expectativas iniciales, sus interacciones con otras personas y el desarrollo de su primera cita; hasta sus impresiones después del encuentro, su primera noche a bordo, su segundo encuentro si surge la chispa del amor… y todos los momentos divertidos, conmovedores y excitantes que surgen cuando dos desconocidos que se sienten atraídos comienzan a conocerse.