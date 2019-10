Debate en la portería. "Aquí siempre hay debate diga yo una cosa y otra. Tengo 25 jugadores y voy a contar con todos. Courtois es uno de ellos y la gente puede hablar u opinar lo que quiera. Antes del partido del Brujas hubo tres partidos con la portería a cero y estaba él".

Los problemas de Courtois. "Sabía que estaba mal, revuelto, pero es algo que puede pasar. Al descanso vimos que no estaba para jugar. No he hablado con él sobre los pitos después del encuentro contra el Brujas. Yo nunca he dicho que Courtois sea indiscutible. Somos 25 y cuento con todos los jugadores. Lo que tengo que hacer es sacar a once en cada encuentro. Areola es un gran portero... como Thibaut".

Los pitos a Lucas. "Claro que afecta cuando te pitan. Los pitos afectan pero hay que aceptarlo. Lucas ha hecho cosas buenas y la gente le ha aplaudido. Lo que hay que hacer es reaccionar y eso es lo que queremos".

Retraso de Bale al entrenamiento. "Habéis tenido más información de la que debéis tener. Yo tengo que hablar con el jugador o él conmigo, pero tenéis más información". El técnico también ha respondido a preguntas sobre la posibilidad de que el galés juegue como lateral ante las bajas en ese puesto: "La verdad es que no lo he pensado. Tenemos otras posibilidades antes".

La imagen del equipo. "Sabemos lo que hicimos en el partido contra el Brujas. La segunda parte no fue genial pero dimos la cara. El partido de mañana (ante el Granada) va a ser igual, ante un equipo que quiere dar una buena imagen. Estamos mejor que hace dos meses y manos a estar mejor en tres semanas".

El Madrid, líder. "No estamos tan mal. Esto es el Real Madrid y nada de lo que diga va a cambiar nada. Nos tenemos que centrar en lo que podemos hacer en el campo. Llegamos al partido contra el Granada primeros y queremos ser primeros al final del encuentro".