Discriminación por tener parálisis: "Esta mesa es solo para personas"

Sebastián tiene parálisis cerebral y va en silla de ruedas. Hace un par de semanas fue con sus amigos, también en silla de ruedas, a un bar de Matalascañas. "Era por la noche y nos queríamos tomar una copa. Entramos en un local y le dije a la camarera que si nos podía quitar las sillas, para poder ponerme ahí con mis amigos. La camarera me contestó: 'No, es que aquí se sientan personas'. Me quedé muy sorprendido con su contestación".

Les ofrecieron una opción: sentarse en la terraza. "Fuimos a pedir la consumición, pero no nos dejó. Nos dijo que en nuestro estado no nos podía servir una bebida con alcohol, a pesar de que les enseñamos el DNI, para demostrar que eramos mayores de edad". Después de pedir cinco veces la hoja de reclamaciones sin que les atendieran, Sebastián y sus amigos terminar denunciando la discriminación que sufrieron en una comisaría. "Pero a mi el daño ya me lo han hecho", cuenta Sebastián, "no me han querido poner la consumición por mi condición".

Este domingo se celebra el Día Mundial de la Parálisis Cerebral y el Movimiento Aspace ha lanzado una campaña para denunciar la discriminación constante que sufren. El lema es "Dale la vuelta" y quiere mostrar, con un vídeo, cómo sería el día a día si la mayoría de la población tuviera parálisis cerebral y lo "especial" fuera no tenerla.

"Entre los derechos más quebrantados destacan la discriminación social arbitraria, la imposibilidad de participar en actividades culturales y de ocio, la falta de apoyo en entornos educativos ordinarios, la falta de accesibilidad universal y la invasión de su intimidad personal", dicen desde ASPACE.

Situaciones como la que ha sufrido Sebastián son, aseguran, habituales. No poder entrar en una discoteca, no poder subir a un autobús, no recibir el mismo trato en un colegio o en el médico. "Un día fuimos a una playa, estábamos bañándonos y los vecinos se quejaron. Pensaron que íbamos a contagiarles una enfermedad", cuenta otra de las víctimas. En España, hay 120.000 personas con parálisis cerebral y el 80% tienen necesidades de apoyo.