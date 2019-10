El Real Madrid sufre para vencer a un Granada que revolucionó el final del partido

El Real Madrid recibía al equipo revelación de lo que llevamos de temporada, el segundo en La Liga Santander, el Granada de Diego Martínez, que llegaba al Bernabéu tras la victoria en casa frente al Leganés la jornada pasada.

Karim Benzema sigue en modo killer y volvía a hacer gol en apenas dos minutos de partido, gracias a un centro espectacular que se inventó Bale. Todo ello después de unas protestas muy aireadas de Roberto Soldado, que pedía penalti de Sergio Ramos por una posible mano.

Antes del descanso, sería Eden Hazard, en su estreno goleador en partido oficial con el Real Madrid, quien pusiese tierra de por medio tras una gran vaselina donde nada pudo hace el portero nazarí, Rui Silva. El Granada que se veía en el Bernabéu no era el de este inicio de liga, y el Madrid sentenciaba por medio de un zapatazo de Luka Modric por la escuadra para delicia de los aficionados merengues. Hacía el 3-0 en un partido muy tranquilo para los de Zidane.

Un partido calmado que se encargaría de revolucionar Alphonse Areola, que con un fallo garrafal hacía penalti, y desde los once metros Darwin Machís recortaba distancias, y hacía el 3-1. Y no acabaría ahí, los nazaríes no se rendían y meterían el segundo en un partido que parecía sentenciando para los merengues, sin embargo el central Domingos Duarte, a la salida de un córner se hace con un rechace para hacer el segundo a poco de quince minutos para el final.

James Rodríguez marcaría el cuarto de la tranquilidad, tras la revoución del granada y el intento de épica de los nazaríes en el estadio blanco.

El protagonista del partido

Karim Benzema volvió a demostrar que es el delantero que tanto hacía falta al Real Madrid, haciendo de Cristiano y a quien se le cae los goles del bolsillo. Son ya once goles los que le ha metido el francés a Granada. De esta forma, son seis goles de Karim en lo que va de Liga.

Fue tendencia

El primer gol de Eden Hazard con el Real Madrid en partido oficial ha sido uno de los temas más comentados en redes, así como la gran asistencia de Gareth Bale en el primer gol de Benzema. El galés se inventó un pase espectacular con el exterior, por el único hueco que podía haber, y las redes elogiaron el ataque de los blancos.

Con el buen nivel que tienen Bale y Benzema ahora mismo, el día que Hazard empiece a funcionar, nos vamos a divertir mucho. — ÓSCAR (@atooca) October 5, 2019