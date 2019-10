Zidane: "Es la realidad, hoy perdemos a Kroos y a Bale"

Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, confirmó en rueda de prensa post-partido las lesiones de Gareth Bale y Toni Kroos ante el colíder, el Granada CF: "Es la realidad, hoy perdemos a Toni y a Gareth más algunos que están tocados pero van a viajar para jugar con sus selecciones. Es lo que hay, no podemos hacer nada. Espero tener a Toni aquí para que se meta bien y no se vaya con la selección. Los demás veremos, pero no lo controlamos. Lo tenemos que gestionar", sostuvo.

El 'virus FIFA' es lo que más preocupa a Zidane, que espera que Toni Kroos no vaya con Alemania y que las molestias de Gareth Bale queden en nada.

Zidane dejó una lectura positiva del triunfo y el liderato, sin atender a nada negativo y asegurando que la reacción del Granada se debía a sus propios méritos y no a una relajación de sus jugadores. Además, se alegró de Eden Hazard, que anotó su primer gol con la camiseta del Real Madrid en La Liga: "Necesitamos a Eden así, jugando bien y marcando goles. Estaba contento al final del partido en el vestuario, nos alegramos por su gol y espero que sea el primero de muchos", dijo Zidane en rueda de prensa.

"Tenía ganas de hacer un partido como este, marcar un gol y estar en forma. Es normal que todos tengamos ganas de que lo haga bien, tiene mucha calidad, ha dado pases decisivos, ha marcado. Estoy contento por él y sus compañeros también", añadió.

Destacando jugadores que brillaron en el Real Madrid, el técnico francés se quedó con el uruguayo Fede Valverde, quien también hizo un buen partido: "Estoy contento por Fede porque se lo merece. Es un jugador que siempre demuestra que es muy bueno y está creciendo. Lo está haciendo fenomenal y me alegro. El segundo gol es de él porque siempre avanza y quiere el balón, en el tercero la recupera él", resaltó.

Con el liderato asentado, Zidane se mostró ambicioso: "Quiero más porque somos perfeccionistas. Debemos mejorar y lo vamos a hacer. Estoy muy contento con lo que están haciendo los jugadores. Hoy podemos estar contentos porque vamos arriba y queremos seguir ahí. Va a ser muy largo y hay que trabajarlo mucho. La pena es que muchos se van otra vez y no van a descansar, por decir algo negativo", sentenció.