Axel Torres se ha enfrentado en Carrusel Deportivo a las preguntas de los usuarios en la redes sociales del programa. El experto en fútbol ha hablado del Inter de Milán, invicto en la liga italiana, aunque con una Juventus muy fuerte que apunta como "claro ganador" de la competición para esta temporada.

Entre otras muchas cuestiones de gran variedad, Axel Torres ha analizado también la situación de la portería del Real Madrid, cuando le han hecho elegir entre Areola y Courtois: "Creo que Keylor Navas no hizo nada para perder esa condición de número uno, pero ya no está. Ahora tienes a estos dos y hay que elegir. Es verdad que a Courtois le están haciendo goles, que igual no está parando mucho pero tampoc ha cometido errores de bulto. De hecho, el error de Areola es más grave que cualquiera que haya cometido Courtois, por lo tanto, le daría continuidad en este momento".

Tampoco ha faltado una pregunta sobre Ansu Fati y su posible convocatoria con la selección absoluta en los próximos meses: "Yo lo llamaría. Fundamentalmente porque en casos de jugadores que tienen oportunidad de jugar con otros países como federación te los tienes que asegurar. Aunque tenga 16 años le das ni que sea 10 minutos en un partido oficial y ya no podrá ir nunca con Portugal o Niguea Bissau".