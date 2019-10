Tras su exhibición en el Santiago Bernabéu contra el Granada, Fede Valverde se encuentra en Montevideo concentrado con su selección, con la que jugará dos amistosos frente a Perú. Allí ha repasado su buen momento en la capital española y ha dado más detalles de lo que le pide Zinedine Zidane día a día.

"Es buenísimo que un técnico como él hable bien de mí, pero hay que mantenerse perfil bajo. Me pide que aproveche mi físico para presionar, ir y volver. También que trate de llegar al área y siempre bromea con que dispare al arco porque en los entrenamientos lo reviento, poco a poco me voy a ir soltando", ha dicho.

Valverde ha asegurado que debe "ser uno más del plantel" y "no mantenerme debajo de ninguno", algo que ha cambiado: "Al principio era tímido y me costaba, me costaba tener una conversación con otros compañeros".

Sobre su posición, ha apuntado: "Me siento cómodo en cualquier lugar del mediocampo. Zidane me pone de '5' o de '8', me siento cómodo, seguro a la hora de jugar, con ganas de llegar al área rival. Me pide que dé lo mejor de mí, lo que soy en los entrenamientos y cuando un técnico te brinda esa confianza te ayuda mucho".