Denuncian que Siri, la asistente de Apple, "no sabe dónde se encuentra la ciudad de León"

Unión del Pueblo Leonés (UPL) ha denunciado "la falta de referencia de la compañía Apple" para saber las distancias entre León y el resto de las provincias españolas a través del asistente virtual de reconocimiento de voz Siri. Una circunstancia que ha constatado UPL una vez comprobadas las distancias erróneas entre León y diferentes localidades como Oviedo o Madrid después de reconocer que "no sabe dónde se encuentra la ciudad de León".

Al preguntar a Siri la distancia entre León y cualquier otra provincia de España, el asistente contesta siempre dando como referencia Valladolid y no León, ciudad que para la aplicación "no existe". Por todo ello, desde Unión del Pueblo Leonés han denunciado esta situación que "no puede continuar sucediendo", por lo que han avanzado que remitirán una carta a Apple España para que de "modo inmediato" se solucione este problema.