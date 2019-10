Una imagen de la futbolista Sofía Huerta está causando indignación en las redes sociales. Y no por su culpa, sino por lo que hace un hombre que insistió en hacerse una foto con ella. Según la cuenta de @FutFemenilMx, especializada en fútbol femenino del país, cuando la jugadora del Houston Dash accedió a hacerse el selfie, el sujeto la agarró por detrás llevando una de sus manos al pecho de la futbolista.

Según este medio, ese presunto acoso molestó mucho a la jugadora, que se fue visiblemente enfadada el vestuario.

Además vimos y escuchamos a Sofia muy incómoda y molesta rumbo a vestidor.

No es correcto que se pasen de listos de esta manera. No es necesario “abrazar”o tocar a una jugadora. RESPETO ANTE TODO



No es correcto que se pasen de listos de esta manera. No es necesario "abrazar"o tocar a una jugadora. RESPETO ANTE TODO

Las publicaciones en las que @FutFemenilMx informa de este hecho acumulan decenas de comentarios en los que queda patente la indignación del mundo del fútbol con este hecho. "Me causó mucho asco leerlo, no me imagino presenciarlo", dice un usuario. "Qué mal. Por eso luego las jugadoras no quieren accercase a la afición. Ella merece una disculpa pública", añade otra. "¿Qué le pasa a ese tipo?", se limita a decir otro. "Qué asco de persona, tienen que poner una sanción ejemplar", añaden entre los muchos comentarios.