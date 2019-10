Queiroz: "James no ha pedido no venir, ha sido decisión mía"

Carlos Queiroz ha aclarado la no convocatoria de James Rodríguez para los encuentros ante Chile y Argelia de la selección de Colombia en este parón de selecciones en el fútbol internacional.

"Siempre tomo las decisiones pensando en qué es lo mejor para el equipo de Colombia" Carlos Queiroz



El técnico portugués ha salido al paso de los rumores que avisaban de que el jugador había pedido no ir con el combinado cafetero para centrarse en el Real Madrid.

"Yo tomo las decisiones después de analizar los jugadores. Que James Rodríguez haya pedido no estar aquí no es verdad, nunca me pasó que un jugador me pidiera no estar en una convocatoria", comentó Queiroz en rueda de prensa.