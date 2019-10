Lenín Moreno se lleva el gobierno a Guayaquil y acusa a Nicolás Maduro de impulsar "un golpe de Estado"

El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, ha anunciado en un discurso acompañado por la cúpula militar y policial el traslado de la sede del Gobierno de Quito a Guayaquil por las protestas contra el Ejecutivo, al tiempo que ha acusado al expresidente ecuatoriano Rafael Correa y al mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, de estar impulsando "un golpe de Estado".

En un mensaje retransmitido en cadena nacional, Moreno ha comparecido secundado por el vicepresidente del país, Otto Sonnenholzner, el ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín, y los jefes de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas y de la Policía para anunciar el traslado de la sede del Ejecutivo de Quito a Guayaquil.

"He trasladado la sede de Gobierno a esta querida ciudad, de acuerdo a las atribuciones constitucionales que me competen", ha dicho el mandatario ecuatoriano, antes de hacer hincapié en que la movilización que vive el país desde el 3 de octubre "no es una manifestación de descontento" por las medidas de recortes económicos que ha impulsado. "Los saqueos, el vandalismo y la violencia demuestran que hay un intento de romper el orden democrático", ha subrayado. A continuación, Moreno acusado al expresidente Rafael Correa y al mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, de estar impulsando un "golpe de Estado" en Ecuador.

"Los más violentos son individuos externos, pagados y organizados. ¿Es coincidencia que (Rafael) Correa, (Ricardo) Patiño y (Paola) Pabón hayan viajado hace unas semanas a Venezuela? Maduro, activado junto con Correa, su plan de desestabilización (...) Ellos son quienes están detrás de este intento de golpe de Estado", ha asegurado.

Según informa el diario El Comercio, en su declaración institucional, de poco más de tres minutos de duración, el mandatario ha agradecido el compromiso de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional frente a las manifestaciones contra el Ejecutivo.

"Desde el Gobierno vamos a seguir protegiendo la integridad de los ciudadanos (...) La violencia y el caos no van a ganar", ha señalado. El presidente de Ecuador ha dejado claro que no piensa dar marcha atrás en sus medidas económicas, incluida la retirada de subvenciones al combustible.

"No voy a dar marcha atrás porque lo correcto no tiene matices (...) La eliminación del subsidio a los combustibles es una decisión histórica. Asegura que nuestra economía esté sana y la dolarización, protegida", ha afirmado. Moreno ha hecho un llamamiento a los sectores sociales para entablar un "diálogo fraterno y sincero", "una puerta que desde el Gobierno jamás se cerró".