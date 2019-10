Robles advierte a Torra: "Cualquier llamamiento a la desobediencia tendrá respuesta sensata pero firme"

La ministra de Defensa en funciones, Margarita Robles, ha lanzado una advertencia esta mañana al president catalán Quim Torra de cara a la publicación de la sentencia del procés en los próximos días: "Cualquier llamamiento a la desobediencia o una incitación a la violencia tendrá la respuesta sensata, ponderada, prudente pero al mismo tiempo firme por parte del Gobierno", ha dicho Robles.

La ministra en funciones ha hecho estas declaraciones en la apertura de unas jornadas de Justicia militar en el Consejo General del Poder Judicial: "Las sentencias se acatan, se pueden criticar, pero el Gobierno tomará las medidas desde la serenidad que pueda permitir nuestro ordenamiento jurídico si existe cualquier vulneración del orden constitucional o de la Ley".

A pocos días de la publicación de la sentencia del procés por parte del Tribunal Supremo, Robles ha señalado directamente al president catalán, Quim Torra, advirtiendo de las consecuencias de llamar a la desobediencia si el fallo es condenatorio: "Lo que en ningún caso es aceptable es que las sentencias no se acaten, no se respeten, y que pueda haber llamamientos de dirigentes políticos a la desobediencia, cuando no a una cierta incitación a la violencia, como está haciendo el president de la Generalitat Torra".

Robles se ha dirigido directamente a los magistrados del procés: "La Justicia española ha dado una imagen de su independencia, su rigor, su profesionalidad. Creo que el juicio ha sido un ejemplo por parte de todos los magistrados, un ejemplo de lo que son los jueces españoles: independencia, seriedad y tutela máxima de todos los derechos".

Dardo a Vox

En el mismo acto, acompañada del magistrado Ángel Calderón, Robles ha lanzado también un dardo velado al dirigente de Vox, Javier Ortega-Smith, que aseguró hace unos días que las mujeres fusiladas por el franquismo conocidas como las 'Trece Rosas' se dedicaban a "torturar, violar y asesinar vilmente".

Javier Ortega Smith en el acto de Vox 'Vistalegre Plus Ultra' / Jesús Hellín (Europa Press)

Robles ha hecho alusión a la importancia de que "la gente pueda tener acceso a los archivos para conocer los procedimientos y a veces no hablar con tanta ligereza como se habla de las cosas", después de hacer alusión a las 'Trece Rosas'.