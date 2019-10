Salomón y Fede Obama fueron conocidos por todos los aficionados al fútbol por sus grandes actuaciones en los torneos en los que participaron con las categorías inferiores del Atlético de Madrid. Todos hablaban de ellos pero pasaron por momentos difíciles, como ha explicado Salomón en una entrevista en AS.

"Cuando empezamos a jugar en los torneos, si es cierto que sacábamos a la gente una cabeza, pero también había otros que sacaban una cabeza y no se les decía nada. Al destacar mi hermano y yo, la gente nos silbaba, nos pitaba", relata en el diario deportivo.

A su juicio, tanto él como su hermano fueron víctimas de una exageración. "Se nos puso muy por arriba. O no supimos llevarlo o no nos dieron muchas oportunidades. Yo pensaba que tenía nivel para el filial del Atleti y esa confianza no la tuve", cuenta el jugador del Mérida sobre su última etapa en el equipo rojiblanco.

"Me marché del Atlético de Madrid porque el año anterior, pensaba que iba a jugar con el Juvenil, pero subí al filial con 17 años y jugué 10 partidos. Al siguiente año, el míster me dijo que no contaba conmigo y me pareció muy raro. Se lo comuniqué a mi representante, le dije que para no jugar prefería largarme", relata.

