Ter Stegen 'celebra' la retirada de Aduriz

Un curioso y divertido momento fue difundido por las redes sociales del Athletic Club de Bilbao citando a Barça TV: ¡Ter Stegen admitió que se 'alegraba' por la retirada de Aduriz a final de la presente temporada!.

Alguien que se alegra de la retirada de Aritz Aduriz @mterstegen1



BarçaTV — Athletic Club (@AthleticClub) October 9, 2019

El guardameta titular del conjunto culé admitió, en una entrevista para su propio club, la dificultad que le suponía enfrentarse al delantero vasco: "Estoy contento de que acabe una gran carrera y así no lo tengo que enfrentar el año que viene. Solo me queda una vez y espero que no me marque", dijo el alemán con una tímida sonrisa en la cara.

El club vasco, en un tono ameno y singular, jugaría con las palabras de Marc André Ter Stegen y aprovecharía para bromear un poco con el canserbero blaugrana: "Alguien que se alegra de la retirada de Aritz Aduriz", cita el tweet de la cuenta oficial del club.