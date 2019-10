El FBI confirma que Samuel Little es el mayor asesino en serie de la historia de EEUU

El FBI está pidiendo la colaboración ciudadana para identificar a docenas de víctimas de un asesino convicto que confesó haber estrangulado a 93 personas. Los agentes le dan credibilidad a la confesión que convierte a Samuel Little en el asesino en serie más prolífico en la historia de los Estados Unidos.

Los investigadores que han entrevistado a Samuel Little en una prisión del área de Los Ángeles dicen que han confirmado 50 de los homicidios que admitió haber cometido entre 1970 y 2005 y han publicado vídeos de sus confesiones en la cárcel mientras investigan los asesinatos restantes.

"Aunque ya está en prisión, el FBI cree que es importante buscar justicia para cada una de las víctimas, cerrar todos los casos posibles", dijo el FBI en un comunicado publicado en su sitio web, que también incluye dibujos hechos por Little, 79, de muchas de las mujeres que estranguló.

Little cumple cadena perpetua

Little, que cumple cadena perpetua por su condena por tres asesinatos cometidos en la década de 1980, comenzó a confesar asesinatos adicionales hace unos 18 meses a un Ranger de Texas que lo entrevistó en su celda en la prisión estatal de Lancaster, California, según el FBI. .

Parece haber apuntado a mujeres negras jóvenes en su mayoría vulnerables, muchas de ellas prostitutas o drogadictas, cuyas muertes no fueron publicitadas en ese momento y en algunos casos no se registraron como homicidios.

Las cintas de vídeo del FBI muestran a Little, sentado frente a una pared de bloques de hormigón con matorrales azules de la cárcel y una gorra de punto gris, a veces apareciendo desconcertado o sonriendo mientras recuerda las circunstancias que rodearon los asesinatos.

Los dibujos de las víctimas

El FBI también ha publicado bocetos hechos por Little de las víctimas que permanecen sin identificar con la esperanza de que alguien puedan reconocerlos. La agencia advirtió que no todas las descripciones de Little pueden ser precisas ya que su memoria es defectuosa.

Un mapa publicado en el sitio web del FBI muestra que la mayoría de los asesinatos aún no corroborados se cometieron en todo el sur de los Estados Unidos, aunque una joven fue asesinada en el norte de Ohio y otras dos en el sur de California.

Las víctimas de Little, pintadas por su asesino confeso. / FBI

Los investigadores describieron a una víctima no identificada como un hombre negro de 18 o 19 años que se presentó a Little como una mujer llamada Marianne o Mary Ann. Fue asesinado en 1971 o 1972. Otra era una mujer blanca de 25 años con cabello rubio, ojos azules y una "apariencia hippie" a la que Little conoció en Ohio y murió estrangulada en el norte de Kentucky aproximadamente en 1984.

Todavía no estaba claro si Little, que tiene problemas de salud, enfrentará enjuiciamientos adicionales por los asesinatos recientemente descubiertos.