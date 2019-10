Toni Comín asegura que Cataluña debe "buscar el desgaste económico" del Estado

El exconseller de Salud Toni Comín ha asegurado este miércoles que Catalunya debe "buscar el desgaste económico" del Estado porque, según él, no habrá independencia solo ampliando la base social independentista.

"Cataluña sigue siendo una de las locomotoras económicas de España. Si la locomotora se para, la economía española tiene problemas. Se ha de trabajar también sobre este escenario. Se ha de usar esta arma, importante y poderosa, al servicio de nuestro proyecto político", ha asegurado en una entrevista a El Periódico.

Ha insistido en que, sin el referéndum, "el problema catalán no se resuelve", y ha afirmado que España no entrará en una negociación si no hay un desbordamiento de su estrategia represiva.

"El precio de la independencia lo pone el Estado"

Para Comín, la confrontación con el Estado es un proceso sostenido de movilizaciones que debe llevar a su desgaste material, y aunque asume que pueda llegar a tener costes ecónomicos y laborales para la gente de Cataluña, considera que "el precio de la independencia lo pone el Estado".

El exconseller ha criticado que ERC afirme que al reférendum del 1-O le faltó legitimidad interna porque, a su juicio, no se debe menospreciar que el 1-O hubo un 43% de catalanes que votó que sí: "Los problemas que tenía el 1-O, antes del 1-O ya los sabíamos".

Comín ha confesado que era consciente de que era muy difícil que el Govern pudiera sacar adelante la declaración de independencia pero que se votó para que quedara definido, "como representación del poder soberano", el objetivo que tenían.

"La gente tiene derecho a no cooperar con el enemigo"

En la entrevista, el exconseller también afirma que "si un millón de personas se levantan un día y no quieren ir a trabajar, el Estado no puede obligarlos" y que "un paro largo puede tener riesgos materiales, pero la gente tiene derecho a no cooperar con el enemigo". Son declaraciones de Comín que insiste en buscar el desgaste económico del Estado.

A pocos días de conocer la sentencia del juicio del procés, Comín afirma: "Lo que me pesa no es que nosotros no estemos allí, es que ellos no estén aquí, porque si me dejara escoger, ellos estarían aquí con nosotros. Es una injusticia inmensa que sean víctimas de un veredicto injusto".

Se muestra seguro de la decisión que tomó al abandonar España. "Si nuestra situación personal se pudiera considerar más dura, seguiría pensando que ha sido la correcta porque nos ha permitido mantener vivo el combate", afirma. "La gente se ha de preguntar qué precio está dispuesta a pagar, si considera que no es libre en el Estado. Qué precio está dispuesta a pagar por su libertad y la de sus hijos", dice el exconseller.

Sobre la aprobación de la declaración de independencia en Cataluña a sabiendas de que no iban a poder cumplirlo afirma que "en política, a veces la menos mala de las opciones es muy mala, pero las alternativas son peores".

La reacción en Twitter

La entrevista al exconseller fugado no ha dejado indiferente a los usuarios de la red social Twitter. El asombro ante sus declaraciones y la crítica han sido las tónicas dominantes. Desde el dramaturgo Albert Boadella que lo cataloga de "pijo" hasta los usuarios que le afean que invite a los catalanes a poner en riesgo la pérdida de su empleo.





El sr Comín sugiere como planazo que 1M catalanes se empobrezcan y pierdan sus empleos para así arruinar al Estado.

Comienza la fase de sacrificio de los fieles o "no solo de pan vive el buen catalán".https://t.co/V9JhPNWeAZ — Elena Alfaro🇪🇺 (@ElnAlfaro) October 9, 2019

Esta gente delira. Toni Comín, pidiendo a los catalanes desde su “exilio”, que se empobrezcan y pierdan su empleo para construir su república pic.twitter.com/vyqG7dYfM4 — Carmen Calvo (@carmensuisse) October 9, 2019

Entrevista a Toni Comín.

"Si un millón de personas se levantan un día y no quieren ir a trabajar, el Estado no puede obligarlos"



No, no puede obligarlos. Pero cuando lleguen a final de mes y vean que la nomina mengua o desaparece...igual se lo piensan🤣https://t.co/umRp3nbbZn — Danitronic (@Danitronic89) October 9, 2019

Vete a la mierda, pijo



Toni Comín: "Hay que buscar el desgaste económico del Estado" https://t.co/FU2Xyz3MD6 — Albert Boadella (@BoadellaAlbert) October 9, 2019