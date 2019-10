El teatro de 'GH DÚO': Pol y Joao, una historia de amor que ha generado memes y mofas

Amoríos, traiciones, amistades peligrosas…la casa de 'Gran Hermano VIP' cuenta con todos los ingredientes que debe tener una buena telenovela y cada semana, en cada capítulo, se superan así mismos con nuevas tramas y sorprendentes giros de guion. Este martes, el reality de Mediaset hizo de las suyas al introducir un nuevo concursante aprovechando la baja de otra participante que, desgraciadamente, era alérgica a los melocotones. El elegido fue Pol Badía, exnovio de Adara (una de las favoritas de esta edición) y la actual pareja del Maestro Joao, también concursante del programa.

El vidente confesó dentro de la casa que había sido infiel a su enamorado. Si a eso le unimos que el susodicho acabó como el rosario de la Aurora con Adara resulta comprensible que la organización de Zeppelin [productora del formato] haya metido a Pol para dar un golpe de efecto y contar con una nueva y emocionante historia.

El reencuentro se produjo durante la gala que presenta Jorge Javier Vázquez los martes en Cuatro. A Pol le tocó verse primero con Adara y, cumpliendo todos los pronósticos, hubo tensión, nervios y algún que otro reproche. Pero lo que vino después habría entusiasmado al mismísimo Shakespeare.

Y es que entre Pol y el Maestro Joao hubo lágrimas, desesperación, besos castos y argumentos inverosímiles. Mucha atención a las palabras del popular adivino para justificar su escarceo amoroso: "Simplemente no te quería meter en el concurso, no quería hacerte daño. Yo no no he dicho nada malo de ti, he dicho que eres muy bueno y que te portas muy bien conmigo. Yo te quiero y te amo también, pero habíamos peleado y pasó lo otro que pasó... Ha venido todo muy rápido Pol. He estado feliz contigo y te lo agradezco mucho pero llegué aquí y me di cuenta que no era feliz del todo. Contigo estaba alegre pero no era feliz, y al segundo día de llegar aquí pensé en esa persona y fui feliz".

Como siempre, una imagen vale más que mil palabras y gracias al Twitter de 'Gran Hermano' tenemos unas cuantas:

Como era de esperar, 'GH DÚO' fue uno de los espacios más comentados de la noche, siendo la historia de amor de Pol y Joao una excusa para petar Twitter de memes y mofas:

Después de ver el reencuentro entre Pol y Joao, ¿creéis que su relación tiene arreglo?



🔄 El amor todo lo puede

❤️ Esto no hay amor que lo resuelva #GHVIPLímite4 pic.twitter.com/xOGGF3EXPZ — Gran Hermano (@ghoficial) October 8, 2019

Cuando lo pides por Aliexpress VS. Cuando te llega a casa #GHVIPLímite4 pic.twitter.com/HaYEeEzCAk — Adolfo Rodríguez (@AdolfoRH) October 8, 2019

Yo y el eslogan de mi vida:

"Tengo el alma descompuesta".

PUTO JOAO CADA FRASE QUE DICE ME PUTO REPRESENTA COMPAÑEROS.#GHVIPLimite4 pic.twitter.com/R30t6hsqSk — Doña Pizpireta 💄 (@pizpiretisima) October 8, 2019

Lo de Pol y Joao es la prueba semanal de teatro, ¿no?



¡PRUEBA SUPERADA! #GHVIPLimite4 — Turu Ikoh (@turuikoh) October 8, 2019