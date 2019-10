Ayuso asegura ahora que Telemadrid "ya no es un servicio esencial" por la presencia de Netflix

Isabel Díaz Ayuso vuelve a estar en el punto de mira. La presidenta de la Comunidad de Madrid fue entrevistada este jueves en 'La noche en 24 horas', el informativo con entrevistas y tertulia que presenta Marc Sala en el Canal 24 horas de TVE. Durante la entrevista, el periodista Joaquín Manso le preguntó a la política si estaría dispuesta a cerrar Telemadrid si los resultados que obtenía la cadena autonómica en 2019 no eran satisfactorios.

¿La respuesta de Ayuso? "Los medios públicos son esenciales, pero ahora mismo no todos lo son", aseguraba. "Hay una enorme fragmentación de la audiencia, donde tenemos televisiones de pago, donde tenemos las audiencias fragmentadas por internet, donde hay Netflix y HBO...tenemos una gran fragmentación de la oferta informativa y televisiva".

"Lo que tenemos que hacer es procurar los mejores servicios públicos con los mejores impuestos, teniendo en cuenta que Telemadrid son 80 millones al año. Pido austeridad y que cumpla con las cuentas. Ya no es esencial por todo lo que he explicado", continuó. "Lo que nunca podría parar es un hospital, el metro o un colegio. Esos sí son servicios esenciales", terminó diciendo.

.@IdiazAyuso: "No todos los medios de comunicación son imprescindibles. Ahora hay una enorme fragmentación de la oferte televisiva, tenemos HBO, Netflix (...) Telemadrid son 80 millones al año, solo le pido austeridad y que cumpla con las cuentas" #LaNoche24h pic.twitter.com/FCYSahmb78 — La noche en 24 horas (@Lanoche_24h) October 9, 2019

Las palabras de Díaz Ayuso no fueron muy bien recibidas en Twitter, donde los usuarios de esta red social no dudaron en arremeter contra ella por considerar que Telemadrid ya no era necesario por la presencia de HBO y Netflix, plataformas que ofrecen servicios de entretenimiento:

Lo que más me gusta de HBO, Netflix son sus telediarios y las retransmisiones deportivas . Bravo Presidenta . — Jose Angel (@Chamorro555) October 9, 2019

Que tiene que ver una TV autonómica con las series americanas. — spes spoir hope espe (@esperanzasoria1) October 9, 2019

En serio, Isabelita, ¿qué tienes en la cabeza? — Tatxu 🌈 (@el_tatxu) October 10, 2019

Isabel Díaz Ayuso es periodista, pero dice que pa’ qué una radiotelevisión pública si está Netflix.

Hold my beer. https://t.co/yg96uhm4A6 — Lara Hermoso (@lhermoso_) October 10, 2019

El propio José Pablo López, director General de RTVM, contestó a Ayuso con este tweet:

Las radios y televisiones públicas nuncan podrán ser sustituidas por Netflix o HBO. Es una cuestión de calidad de nuestra democracia. Disponer de una información neutral y no mediatizada por intereses económicos o partidistas es, más que nunca, una necesidad básica. — José Pablo López (@Josepablo_ls) October 9, 2019