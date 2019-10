Muere el primer humano que realizó un paseo espacial

El 18 de marzo de 1965 Aléxei Leónov pasó a la historia al convertirse en el primer ser humano en realizar un paseo en el espacio con la simple ayuda de su traje espacial y una mochila de supervivencia.

Leónov salió de la nave espacial “Vosjod 2” y estuvo flotando en el espacio durante doce minutos y nueve segundos, unido a ella por una simple correa de 5,35 metros.

La caminata comenzó cuando la “Vosjod 2” sobrevolaba el Mar Negro y estuvo a punto de tener un trágico final, porque, debido a un aumento no previsto de la presión en su traje espacial, Leónov aumentó de tamaño de forma considerable y casi no pudo volver a entrar en su nave espacial.

Problema grave

La situación fue crítica, porque Leónov en el interior del traje no conseguía utilizar sus manos y sus reservas de oxígeno sólo duraban una media hora. Además, y por si fuera poco, quedaban apenas cinco minutos para que la nave volara por la parte oscura de la Tierra, es decir, que permaneciera casi una hora en la más absoluta oscuridad.

"Sin consultar con nadie, reduje casi al doble la presión, las cosas más o menos volvieron a su sitio, agarré los extremos de la escotilla y entre de cabeza en la esclusa", explicó a los periodistas muchos años atrás cuando Leónov asistió en Madrid al Congreso Mundial de Astronautas que se celebró en el año 2.000.

Pero ese no fue el único problema. En el viaje de regreso a Tierra, la escotilla de la nave no se cerró de forma hermética, tampoco funcionó el sistema de guiado automático y los dos cosmonautas que viajaban a bordo de la “Vosjod 2” no tuvieron más remedio que ejecutar el descenso con los mandos manuales y, al final, lograron aterrizar en un lugar muy apartado de la zona prevista.