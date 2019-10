Robert Moreno, seleccionador español de fútbol, no descartó que si Ansu Fati sigue con su progresión en el Barcelona, pueda ser convocado con 17 años para disputar la Eurocopa 2020 con la absoluta.

"Si está en una prelista de la absoluta no hay nada descartable y menos para el próximo verano cuando el fútbol va rapidísimo. Sería tonto decir que vamos a renunciar a un jugador de alto nivel. Cuando llegue el momento habrá que ver el puzzle, ponerle nombres, ver con quien compite y si viene él o lo hace otro. En poco tiempo ha demostrado muchas cosas y por supuesto que sería factible", manifestó en rueda de prensa.

Robert Moreno se enteró al aterrizar en Oslo, donde España juega este sábado ante Noruega, de la convocatoria de Ansu Fati con la selección española sub 21 tras lesión de Carles Pérez.

"Me han informado durante el viaje que había una baja y me gusta que Ansu Fati esté ahí con nosotros. Lo tenemos en la prelista, es un jugador que no podemos obviar, que ha roto las barreras de las edades que hay que respetar. Me alegra que a Luis de la Fuente le gusten los jugadores que a mi me gustan y ojalá pueda ayudar", manifestó.

Aseguró que no ha hablado con Sergio Ramos sobre su deseo de disputar el próximo verano Eurocopa y Juegos Olímpicos, afirmó que demuestra el "afán" del jugador "por seguir progresando" y trasladó a Luis de la Fuente, técnico de la sub 21, la decisión final para Tokio.

"Es lo que define a un campeón", aseguró Robert Moreno tras enterarse del deseo de Ramos. "No he hablado con él de este tema, sí de otras cosas vinculadas a nuestra competencia que es la selección absoluta, pero define ese afán por seguir progresando, con una motivación más para sumar a su carrera porque es realmente difícil mantener el nivel que mantiene habiéndolo ganado todo", añadió.

Aprovechó la pregunta sobre Ramos para matizar Robert Moreno unas palabras que dijo se malinterpretaron tras el último encuentro, cuando dijo que no hay intocables en la selección española, incluyendo al capitán.

"Matizo lo que dije porque se malinterpretó. Es si no mantiene su nivel porque sería injusto que estuviese en la selección si no está al nivel, pero solo ver entrenar a Sergio estoy seguro que va a mantener ese nivel", manifestó ante de acabar trasladando la decisión de los Juegos al técnico que hará la convocatoria.

"Cuando llegue el momento Luis de la Fuente tendrá que decidir quien se lleva a las Olimpiadas", sentenció.