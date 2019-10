Atrapado en los microcréditos por una deuda de juego

Su historia es una de tantas. David tiene 39 años, es de Barcelona y se presenta como ludópata. "La ludopatía es una enfermedad que es para toda la vida. Es crónica. Y una vez que enfermas la única cura es estar rehabilitado o no estarlo, pero ludópata se es para siempre". El lleva más de un año y medio sin entrar en una sala de juego pero para pagar las deudas entró en una rueda que le tiene pillado con mucho dinero. Debe 200.000 euros y vive de una pensión que cobra por enfermedad. Al principio pidió a la familia, a los amigos, a los bancos y cuando se acabó, se empeñó en microcréditos. "El dinero te lo dan rápido, pero también te lo exigen rápido. Si tu pides 1.000 euros en 30 días tienes que devolver 1.300. Es abusivo cien por cien. Cuando estás en el apuro de que lo necesitas te agarras a ello. Al final el juego y los microcréditos van de la mano", nos cuenta David. Pero lo peor del relato viene cuando denuncia la extorsión. " Llevamos algunos meses que no pagamos porque no podemos. Y te extorsionan. Llamadas telefónicas diarias, mil números de teléfono. El otro día vino una persona a mi casa a dejarme una carta preguntando por mi mujer. Yo creo que al final este tipo de empresas como las del juego rozan la ilegalidad aunque sean legales. Se permiten cosas que no deberían de ser", concluye .

El desgarro familiar

Su mujer conoce la historia desde el principio. "Vas ganando, te vas autoengañando. Al principio parece que lo controlas pero luego el juego te controla a ti. Peleas en casa…". Al final, cuenta, la persona que está a tu lado acaba siendo víctima también y "codependiente" aunque ella no juegue. La pareja tiene 2 hijos. El mayor tiene 12 años. El pequeño 9. "Ellos se van dando cuenta de que hay un problema en casa. Y cuando estalla la bomba se enteran y saben lo que hay y pienso que quizá la única cosa positiva que hay de haber estado enganchado al juego, es que mis hijos están bastante prevenidos. Está todo hecho para generar la adicción en una persona y saben que no todo el mundo acaba ludópata pero el porcentaje es alto", cuenta David que ha conseguido salir adelante a través de las redes sociales. No ha recibido ayuda psicológica. Su terapia es una plataforma, una cuenta en twitter @noapuestes, desde la que él se ayuda y ayuda a los que están en su situación.

Un negocio en auge

La proliferación de las empresas de microcréditos ha crecido exponencialmente en los últimos cinco años, en paralelo al auge de las casas de apuestas. Conceden dinero de forma rápida. "Solo hay que presentar el DNI y un justificante de ingreso. Una nómina o en mi caso una pensión. Y con eso es suficiente para que te lo concedan", nos cuenta David. El principal gancho de estas empresas es que te prestan dinero en cuestión de horas, aunque estés en el registro de morosos, a golpe de clic. Dinero rápido en tu cuenta, sin preguntas, sin aval y con intereses altísimos que a veces, como relata David, arruinan tu vida.