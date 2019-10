Una mujer pasa cuatro días atrapada en su propia bañera y no puede pagar el rescate

Dejar pasar el tiempo hasta que alguien note tu ausencia. Un episodio que se repite muy a menudo en nuestro país y al que se tienen que enfrentar aquellas personas que viven solas. Cuando le ocurre algo en sus casas y no pueden dar la voz de alarma, lo único que les queda es esperar. Esto es lo que la ha ocurrido a Elvira Pérez, que así se llama la mujer que ha permanecido durante cuatro días (y su noches) atrapada en su propia bañera.

La mujer de 67 años de edad se cayó en el cuarto de baño de su casa de tal manera que no pudo salir de allí, tal y como ha recogido La Voz de Galicia. La mujer que vive sola dejó su móvil en la cocina y no tenía manera de dar aviso de lo que le había ocurrido. La mujer gritó pidiendo ayuda pero no tuvo suerte, sus vecinos no la escucharon y se resignó a esperar a que alguien notase su ausencia.

Pasaron cuatro días con sus cuatro noches hasta que los bomberos entraron en su casa para recatarla de la bañera. Fue una de sus sobrinas quien dio la voz de alarma tras varias llamadas fallidas. Pidió a una de sus amigas que pasara por el lugar donde residía su tía y vio a la mujer inmovilizada en la bañera.

Finalmente, lo ocurrido tan solo quedó en un susto. La mujer fue recatada por los bomberos de Ourense, eso sí, tuvo que pasar uno días ingresada en el hospital hasta que se recuperó del todo. Pero aquí no terminó la pesadilla de esta mujer, después de lo sufrido, recibió una factura a la que no podía hacer frente.

La factura por el rescate asciende a 134 euros, una cantidad que le resulta imposible asumir con su paga. Cobra 400 euros y no tiene otros ingresos. La mujer ha ingresado una cantidad simbólica de 10 euros como muestra de buena voluntad.