Una menor víctima de violación denuncia a dos mossas: "Si eres capaz de perrear, debes serlo de defenderte"

Una joven de 17 años ha denunciado a dos mossas d´esquadra por el trato que le proporcionaron cuando acudió a la comisaría a denunciar que había sufrido una violación. La menor afirma que las dos policías no solo no creyeron su relato, sino que censuraron sus fotografías en redes y sus acciones antes de la supuesta agresión. "Si te hubieran violado, vendrías histérica", asegura la joven que tuvo que escuchar, según cuenta el diario catalán 'Ara'.

De acuerdo con su relato, las dos agentes le reprocharon que hubiera bebido -"si vas borracha pasan esas cosas"-; el tipo de fotos que comparte en sus redes sociales -"¿por qué cuelgas ciertas fotos en Instagram?"- y también su comportamiento en la discoteca- "si eres capaz de perrear, debes ser capaz de defenderte"-. Las mossas adujeron que su narración de los hechos no resultaba creíble "Si yo fuera tu madre... muchas chicas vienen a hacer denuncias falsas, tú pareces una de esas".

La agresión habría ocurrido, según denuncia la joven, en el mes de junio ne un discoteca. La menor conoció a dos chicos tras pedirles tabaco y estos la invitaron a dar una vuelta. En una calle próxima a la discoteca, uno de ellos la agredió sexualmente y su amigo, denuncia la chica, propuso hacer un trío y que le hiciera una felación. "Estaba en shock", cuenta esta joven a 'Ara' que tardó dos días en atreverse a acudir a una comisaría, donde finalmente recibió el trato por el que ha denunciado a las mossas. Al salir, dice, "estaba peor que cuando entré, no tenía ganas de nada. Es muy grave, no sabía qué hacer. Me hicieron mucho daño".

Después de contar lo sucedido a su madre, esta la acompañó a un centro hospitalario de Calella, donde los médicos confirmaron que tenía lesiones compatibles con una violación. El centro tramitó una denuncia de oficio y los mossos han detenido a los dos agresores. Además, el cuerpo investiga ahora la denuncia contra dos de sus agentes que la joven ha presentado este mes.