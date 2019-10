Anabel Alonso y Felisuco se enzarzan por una broma con el paracaidista del 12-O

En la Fiesta Nacional del 12 de octubre un miembro de la Brigada Paracaidista se quedó enganchado en una farola mientras realizaba una exhibición en la que portaba la bandera española. La actriz Anabel Alonso decidió recurrir al humor para comentar lo ocurrido durante el desfile. El humorista y diputado de Ciudadanos en el Parlamento de Cantabria, Félix Álvarez 'Felisuco', ha reaccionado negativamente ante su tuit.

"¿Iba de farol?", se pregunta Anabel Alonso mientras cita la noticia del percance. Así ha resumido uno de los momentos más comentados en las últimas horas, que no ha quedado exento de todo tipo de bromas. Desde vídeos con la música del mítico juego de 'Mario Bros' hasta asimilaciones de la farola con un rebelde.

Debería abstenerme, no darle publicidad, pero me parece tan ruin y miserable, tan alejado del humor que seguramente utilizará de excusa, que no puedo evitarlo.



Gracias a todos aquellos que trabajan por la libertad y la Constitución. En especial al cabo primero Luis Fernando Pozo https://t.co/VluxrjKvSK — Félix Álvarez (@Felisuco_) October 12, 2019

Sin embargo, a Félix Álvarez no parece haberle sentado bien. "Debería abstenerme, no darle publicidad, pero me parece tan ruin y miserable, tan alejado del humor que seguramente utilizará de excusa, que no puedo evitarlo. Gracias a todos ellos que trabajan por la libertad y la Constitución. En especial al cabo primero Luis Fernando Pozo", ha escrito en su cuenta personal de Twitter.

Por su parte, la actriz de 'Amar es para siempre' de Antena 3 le replicó también muy duramente. "Tú no sabes qué es el humor, por eso tuviste que cambiar de profesión", ha escrito. Felisuco ha trabajado en programas de televisión y radio. Se le conoce sobre todo por su participación en 'El Informal' de Telecinco y 'A tu lado' de la misma cadena. En 2016 engrosó las listas de Ciudadanos, primero como diputado en las Cortes Generales, después como miembro del Parlamento de Cantabria.

Tu no sabes que es el humor, por eso tuviste que cambiar de profesión. https://t.co/N1tu3k8haZ — Anabel Alonso Oficia (@AnabelAlonso_of) October 12, 2019