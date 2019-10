Ansu Fati, sobre su llegada a la selección: "No me lo esperaba"

"Voy a darlo todo para que la gente esté contenta". Con ese espíritu se ha incorporado Ansu Fati a la selección española sub-21, a la que se ha incorporado por primera vez una vez pasados todos los trámites administrativos. "Es un orgullo y un honor estar aquí", asegura el canterano del F.C. Barcelona en un vídeo que ha publicado la Federación Española de Fútbol en sus cuentas en las redes sociales.

📺 ENTREVISTA EXCLUSIVA | Las primeras palabras de Ansu Fati como internacional, solo aquí.



➡ "Es un orgullo estar aquí"

➡ "Voy a darlo todo"

➡ "Gracias a la @RFEF por el esfuerzo que ha hecho para que esté aquí" pic.twitter.com/za3efPFXEa — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) October 14, 2019

Ansu Fati asegura que no se "esperaba" la llamada de Luis de la Fuente para esta convocatoria de la sub-21 en la que entró por la baja por lesión del también blaugrana Carles Pérez. "Estaba en el coche camino a comer con unos amigos y me llamó mi padre para decirme que me iba con la selección. Me fui a casa, me cambié... y a coger el vuelo. No me lo esperaba, pero es un orgullo estar aquí. Hacía tiempo que quería venir", cuenta el internacional.

Según Ansu Fati, el seleccionador solo le ha pedido que esté "tranquilo". El equipo español ha partido esta mañana con rumbo a Podgorica para el partido que este martes le enfrenta a la selección sub-21 de Montenegro en la fase de clasificación para la Eurocopa de la categoría. "Va a ser un año inolvidable", asegura en el vídeo publicado por la Federación.