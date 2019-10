El partido de la undécima jornada de Segunda División entre Extremadura y Ponferradina disputado en el Francisco de la Hera de Almendralejo dejó uno de los momentos más comentados del fin de semana deportivo.

Según recogió el árbitro Figueroa Vázquez en su acta, "al finalizar el partido y estando el equipo arbitral en el túnel de vestuarios, Don Manuel Franganillo, presidente del Extremadura UD, se acercó al técnico de VAR, Don José Antonio Rodríguez Serrano, dirigiéndose a él gritando en los siguientes términos: '¡cara mojón, estoy hasta los huevos del VAR, te vas a enterar!'".

"Una vez le comuniqué que no podía estar en esta zona, me dijo literalmente gritando lo siguiente: '¡De aquí no me echa nadie, que esta es mi casa!', teniendo que ser retirado por la Policía Nacional", prosigue el acta.

El propio Franganillo ha pedido este lunes disculpas por lo ocurrido. A través de su cuenta oficial de Twitter, y difundiéndolo también en la oficial del club, el presidente ha explicado su error.

"Me equivoqué y bajo ningún concepto puedo justificar este comportamiento", comenzó afirmando, antes de añadir que "quisiera disculparme con el técnico del VAR", ya que "no estuve para nada acertado con mi actitud".

"Disculpas a nuestra afición y al club", concluye el breve comunicado del presidente.