Robert Moreno ha dado esta tarde la rueda de prensa previa al partido de la selección de este martes frente a Suecia, en el que La Roja puede certificar la clasificación para la Eurocopa del próximo verano.

El seleccionador ha sido autocrítico: "Lo que hicimos en Noruega no me llena, no me gusta" y también ambicioso: "Quiero conseguir tres victorias para ser cabezas de serie".

Además, ha dejado una respuesta muy interesante cuestionado por el estado de forma actual de Sergio Busquets: "No tengo la percepción de que Busquets esté tan lejos de esa mejor versión de la que hablamos. Al final todo hay que contextualizarlo. Lo que sí sé es que 'Busi' es fuerte en lo que es fuerte: iniciando el juego y saliendo de presión cuando nadie más sabe salir y dándole al equipo siempre soluciones para cambiar de orientación y siendo el primero en presionar tras pérdida".

"Para eso necesitas un contexto, y el contexto es que él tenga soluciones de pase, que el equipo defienda junto y que el equipo ataque junto. Si entramos a pensar que 'Busi' tiene que ser junto en transiciones de 80 metros corriendo para atrás nos engañaríamos, él no es rápido en desplazamientos largos. Valorarlo sobre algo que en principio no es su cualidad es injusto", ha añadido.

Moreno ha concluido la aplaudida respuesta: "Si los equipos en los que está, el Barça o nosotros, se acercan a la identidad que a él le hace fuerte, que es tener el balón y defender y atacar juntos y que él pueda hacer esa primera presión tendremos al mejor 'Busi' que teníamos en aquella época y que también ha tenido España. Si nos alejamos de eso, sufrirá, es una cuestión de contexto".

