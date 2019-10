Twitter se mofa de Rafa Mora al verle presentar 'Sálvame Limón'

El colaborador de Sálvame Rafa Mora, que se hizo popular tras su paso por el programa de Telecinco Mujeres, hombres y viceversa, ha reemplazo este lunes a Jorge Javier Vázquez como presentador del programa Sálvame Limón.

¿Qué os parece que Rafa sea la persona elegida para conducir el programa hasta que vuelva Jorge Javier? #yoveosalvame



❤️ = Terrorífico

🔁 = Maravilla — Sálvame Oficial (@salvameoficial) October 14, 2019

Una sorpresa acogida con una mezcla de rechazo, mofa y escepticismo por buena parte de la comunidad tuitera, que ha comentado sin tapujos la falta de preparación y empatía de Mora, así como sus dudosos valores en materia de igualdad.

El presentador, visiblemente emocionado, ha recibido en directo una llamada telefónica de su madre: "Enhorabuena campeón, lo hemos conseguido", ha dicho Montse, que ha intervenido pletórica y orgullosa: "¡Cómo te quiero! ¡Qué grande eres! ¡Qué guapo estás! ¡Estoy emocionadísima!".

Rafa Mora presentador de televisión.

Un afectuoso abrazo a todos los que han estudiado una carrera de periodismo para acabar tragando mierda en trabajos precarizados.

Así nos va. — Sergio (@TrainerExtreme) October 14, 2019

No voy a decir que Rafa Mora presenta fatal porque todos lo sabemos.#yoveosalvame — Irene (@iRe___) October 14, 2019

Hacemos la sección "M de mujer"

Rafa mora el mayor machista de estos lares y lo pillan para presentar Sálvame Naranja — mary (@maryvarelaGH) October 14, 2019

Tendencias de Twitter, este lunes por la tarde. / CADENA SER

Jorge Javier Vázquez, por su parte, le ha felicitado por su trabajo y le ha trasladado una opinión transmitida a través de su famoso pinganillo: "Has hecho méritos para que esto no sea solo un día". La audiencia, al parecer, no opina lo mismo

Algunos espectadores, de hecho, lo han calificado de "tomadura de pelo". Pero lo cierto es que la sorpresa de Telecinco es lo único que ha conseguido robarle algo protagonismo a la sentencia del procés en Twitter.