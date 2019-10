El Tribunal de Justicia de la Unión Europea estudia si Junqueras tiene inmunidad

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) celebrará este lunes a partir de las 14,30 la vista sobre el alcance de la inmunidad europarlamentaria del exvicepresidente catalán Oriol Junqueras, después de que su defensa presentara un recurso de súplica contra la decisión del Tribunal Supremo de no darle permiso para ir a acatar la Constitución ante la Junta Electoral Central y así acceder a la condición plena de eurodiputado.

La Sala europea escuchará las alegaciones de las partes, incluida la Abogacía del Estado y al abogado del exvicepresidente catalán, Andreu Van den Eynde, pero las cuestiones prejudiciales que examina el tribunal bajo el procedimiento de urgencia, suelen tardar en resolverse entre dos y cuatro meses.

Junqueras pudo recoger su acta de diputado del Congreso español pero el Supremo rechazó concederle otro permiso extraordinario para salir de prisión y acudir al extranjero a recoger su acta de eurodiputado por el riesgo de fuga. El tribunal español razonó que pondría en "irreversible peligro" el proceso penal e hizo constar el antecedente por la huida del expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont.

Fiscalía en contra

La fiscalía ante el Tribunal Supremo también ha hecho valer su opinión y pide a Europa que Junqueras no use su escaño como "refugio protector" ante la sentencia del procés. Los fiscales alegan que el exvicepresident no es diputado de pleno derecho y que el proceso penal se inició antes de las elecciones. La defensa Junqueras admitió hace semanas que le perjudicaría que se conociera el fallo del Supremo antes de que el TJUE resolviera esta cuestión, porque no habría forma de hacer valer la inmunidad como eurodiputado que le pudiera reconocer la Justicia europea si la sentencia del Alto tribunal español fuera condenatoria.

El pasado mes de abril, el equipo jurídico de la Eurocámara ya abordó la cuestión de la inmunidad para casos como el de Junqueras y el del expresidente catalán huido en Bélgica, Carles Puigdemont. Confirmaba entonces que el proceso para ocupar un escaño en el Parlamento Europeo se produce en dos fases y se basa en lo que marca la ley electoral nacional, lo que en el caso de España implica que el acta se ha de recoger en el país, en este caso en la Junta Electoral Central. Una cuestión que Junqueras no cumplió por negárselo el Tribunal Supremo.

Alcance de la inmunidad

El tribunal europeo debe explicar la extensión y alcance del artículo 9 del Protocolo 7 sobre privilegios e inmunidades de la Unión Europea cuando se refiere a la inmunidad de los eurodiputados "mientras el Parlamento Europeo esté en periodo de sesiones". Los jueces españoles preguntaron a Europa si la inmunidad "rige antes del inicio del 'periodo de sesiones' para un acusado por delitos graves en situación de prisión provisional acordada judicialmente por hechos anteriores al inicio del proceso electoral" y cuyos requisitos establecidos por la ley electoral interna para adquirir la condición de parlamentario no se han cumplimentado.

En caso de que la respuesta sea afirmativa, el Supremo español pregunta si "persiste la interpretación extensiva" de la expresión "periodo de sesiones", aunque la órgano electoral nacional la (Junta Electoral Central ) no haya comunicado al Parlamento Europeo la adquisición de la condición de parlamentario.

La corte europea debe responder, además, si nuestro Tribunal Supremo está obligado a "levantar la situación de prisión en términos absolutos, de modo casi automático, para permitir el cumplimiento de las formalidades y desplazamientos al Parlamento Europeo" o bien se deben ponderar "otros intereses en juego como serían los derechos e intereses derivados del interés de la justicia y del debido proceso".