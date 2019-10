El Barça renunció a jugar la Danone Nations Cup porque tenía que vestir la camiseta de España

⚠️ NOTÍCIA



👉🏼 “El Barça no va jugar la final de la @danonenationcup perquè hi havia de participar amb la samarreta d’Espanya. Els responsables #FCB tenien clar que \'el Barça no juga amb una samarreta que no és la seva’”



via @SiqueRodriguez pic.twitter.com/acR31xGbxP