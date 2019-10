El técnico portugués José Mourinho aseguró que "el fútbol tiene el poder de unir a la gente", al margen de la religión o el nivel cultural, tras su participación en el lanzamiento de un proyecto piloto de la FIFA en Líbano y Beirut dentro del programa "Fútbol para Escuelas".

"La FIFA y su presidente entienden el poder del fútbol, cómo atraer a los chicos a través del deporte y aportarles valores especiales que necesitan para la vida a través de lo que ellos aman como solidaridad y vida saludable, sin drogas y sin racismo", afirmó.

En una entrevista difunda por la FIFA, Mourinho señaló que los entrenamientos hechos durante dos jornadas con escolares en Líbano y Beirut suponen "el principio" del apoyo para cada uno de los chavales y pueden tener "un impacto y una influencia muy importante en ellos".

El portugués invitó a todos los agentes del fútbol a participar en iniciativas como en la que él ha colaborado estos días con exjugadores como Kaka, Eto'o, Desailly y el director de la Fundación de la FIFA, Youri Djorkaeff, para llegar a comprender su influencia en las personas y la capacidad del fútbol para unir a las personas.

"La interacción entre la FIFA, los clubes, los jugadores actuales y las leyendas refleja el poder del fútbol. Deben vivir experiencias como ésta entender lo que significan para la gente, porque marcar un gran gol o hacer un una gran partido con mucha gente siguiéndolo te hace tener sentimientos únicos pero deben entender también lo que son para el mundo", añadió.

Mourinho recordó que antes de convertirse en entrenador de fútbol fue profesor de educación física y consideró que lo más importante de su carrera es "el legado" que ha podido dejar en quienes fueron sus alumnos en esa etapa.

"He venido a aportar un poco de mi experiencia porque antes de ser entrenador del máximo nivel fui un profesor de escuela, de educación física, y cuando estudié me enseñaron el valor de nuestro trabajo. La gente puede valorar mi carrera por los títulos que gano o los que he ganado, pero probablemente la parte más importante fue cuando estuve con esos chicos que ahora son hombres y recuerdan aquellos momentos", apuntó.