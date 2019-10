Pedro Duque sorprende con su dominio del ruso

El ministro de Ciencia, Innovación y Universidades, Pedro Duque, ha dejado boquiabiertos a los usuarios de las redes sociales con su 'perfecto' ruso. Duque ha hablado con la televisión rusa Vesti News para explicar la resolución del Tribunal Superior del juicio del procés.

Además de hablar con la televisión rusa, el titular de la cartera de Ciencia ha compartido en Twitter un tuit escrito en ruso. No obstante, para aquellos que no entienda en idioma ha publicado un segundo tuit en español. Esto no ha pasado inadvertido para los usuarios de la red social que han alucinado con el domino del ruso del ministro.

"He explicado en la televisión rusa @vesti_news que España tiene una democracia consolidada, de las mejores del mundo, y que la calidad de las instituciones españolas garantizan la convivencia, la seguridad y la legalidad. Hay que comenzar una nueva etapa por el bien de todos", ha aclarado.

Duque ha sorprendido a los usuarios de Twitter que han compartido su "admiración total" hacia el ministro, incluso hay quien se ha emocionado al escuchar al político hablar un 'perfecto' ruso. Las reacciones no se han hecho esperar.