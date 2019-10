El aclamado monólogo de Buenafuente tras la sentencia del procés

Muchas han sido las personas que se han pronunciado tras la sentencia del Tribunal Supremo sobre el procés. Desde el FC Barcelona, quien denunciaba a través de un comunicado que "la prisión no es la solución" hasta otros como Gerard Piqué, Xavi Hernández o Santi Millán, quien ha llegado a asegurar que se trata de un ajuste de cuentas: "13...12...11...10...9........No es una cuenta atrás, es un ajuste de cuentas".

Entre estas voces también podemos encontrar la de Andreu Buenafuente, quien ha compartido sus sentimientos con la audiencia en su ya clásico monólogo de Late Motiv: "Yo siempre os cuento cómo estoy, tanto cuando estoy bien como cuando no lo estoy, y hoy me vais a permitir que también lo haga. Además, como no vais a poder huir, os vais a tener que aguantar".

"Creo que estamos ante el fracaso de la política"

A continuación, Buenafuente ha comenzado a explicar que hemos vuelto a ser testigos de uno de los días oscuros de la historia de España: "Creo que estamos ante el fracaso de la política entendida como un servicio público que debe atender todas las sensibilidades".

Tras reconocer que el piensa en una política que abarque todos los problemas, el presentador ha denunciado que los políticos de hoy en día no lo ven así: "Yo pienso en la política en mayúsculas y no en la que parece que está llevando ahora, en la que todos hablan para sus convencidos con el único afán de aumentar la brecha que nos separa. No sé qué pensáis. Yo veo más odio que diálogo".

"Todo esto empezó hace mucho tiempo"

Después ha querido recordar que lo sucedido el pasado lunes no es fruto únicamente de lo sucedido tras la resolución de la sentencia: "Y todo esto empezó hace tiempo, porque parece que nadie quiere recordar el fondo de la cuestión, o al menos uno de ellos. Porque vende más el incendio actual, y todo lo que estamos viviendo, que aquel bosque sucio y descuidado del que se partió".

A continuación, Buenafuente ha vuelto al pasado. Concretamente a 2012, momento en el que la sociedad catalana pidió un referéndum que nunca le fue concebido: "No sé si os acordáis, en plena crísis por cierto, creo no se supo encauzar el sentimiento de cientos de miles de catalanes que en 2012 pedían un referéndum. No se puso el asunto con franqueza en la mesa del estado español, de lo que somos todos, y todo el mundo comenzó a cometer errores".

"Creo que somos una sociedad peor que la de 2012"

Esto desencadenaría una serie de catastróficas desdichas que nos trasladan hasta lo sucedido este lunes: "Se saltaron leyes, se reprimió con crudeza una votación simbólica, se instrumentalizó de forma partidista el parlament de Cataluña, se encarceló preventivamente durante dos años, se abrió un juicio y todo se bloqueó".

Un bloqueo que no solo ha generado desconfianza en la sociedad, sino que ha llegado a provocar incluso miedo: "Yo creo que somos una sociedad peor que la de 2012, porque no importa la ideología con la que comulgues, sencillamente importa solucionar los problemas".

Por último, y después de reconocer que respeta todas las ideologías, Buenafuente ha reconocido que la sociedad está preocupada: "Yo respeto todas las ideologías. Somos peores porque no sabemos solucionar nuestros problemas. Hoy he hablado con un montón de gente preocupada, y la mayoría no eran independentistas. Creo que es gente preocupada porque los políticos con su inacción y sus errores nos están empujando a trincheras en las que no queremos estar".