El vídeo que revela todas las series y películas que llegarán a Disney +

El próximo 12 de noviembre, Disney presenta su plataforma de vídeo en streaming en Estados Unidos. Un servicio, similar a otros como HBO o Netflix, mediante el que tendremos acceso a una infinidad de series, películas y programas de televisión al alcance de nuestra mano. Desde todo el contenido relacionado con la factoría Disney hasta otros servicios como ESPN+, un canal de televisión especializado en deporte y Hulu, dirigido a una audiencia más madura.

A pesar de que tardará algo más en llegar a nuestro país (previsto para el segundo trimestre del 2020), Disney ya ha dado a conocer todo el contenido del que podrán disfrutar todas aquellas personas que se decanten por el que ya es conocido como Disney+. Todo ello a través de un vídeo, de tres horas de duración, en el que podemos ver títulos como Blancanieves y los siete enanitos junto a otros como The Mandalorian, la primera serie de Star Wars con actores y actrices reales.

25 nuevas series y más de 500 películas

Según daba a conocer la compañía el pasado mes de abril, Disney+ contará con 25 nuevas series, 500 películas y más de 7.500 episodios que podrán ser descargados para verlos sin conexión. Desde Disney, Pixar y Marvel hasta Star Wars y National Geographic, entre otros. Por lo tanto, podremos ver la saga de Star Wars y, en caso de que busquemos otro tipo de contenido, dar el salto a Los Vengadores o a un documental de National Geographic.

Entre los distintos proyectos de cara al lanzamiento de la plataforma destaca The Mandalorian, la serie de Star Wars protagonizada por Pedro Pascal que narrará la historia de un cazarrecompensas intergaláctico. También otros proyectos de la saga intergaláctica como la serie animada Star Wars: The Clone Wars y otra inspirada en el espía Cassian Andor, a quien pudimos ver en Rogue One.

Desde Marvel hasta Los Simpson



Pero hay vida más allá de Star Wars. Disney + también contará con series originales del universo Marvel. Desde una que se centrará en el dios del engaño Loki hasta otras relacionadas con Falcon y Soldado de Invierno y Wanda y Visión. También la animada Marvel's What if?, en la que se explorarán los momentos cruciales del Universo Cinematográfico de Marvel y descubriremos qué hubiera pasado si se hubieran producido de otra forma.

En el campo de la animación, Disney prepara una serie de cortos animados sobre Forky, el carismático tenedor de plástico de Toy Story 4, una película sobre Phineas y Ferb y las 30 temporadas de Los Simpson. Por lo tanto, Disney + se convierte en la primera plataforma que lleva a la familia amarilla a un servicio de streaming.

Documentales, deportes y series de todo tipo

Por último, la plataforma también prepara documentales de National Geographic como El mundo según Jeff Goldblum o La magia del reino animal. Un total de ofrecerá 350 horas de contenido en el que podremos conocer más sobre el mundo que nos rodea. A todo esto también hay que sumarle en torno a 500 películas entre las que se encuentran todas las películas de Marvel (incluida Capitana Marvel), de Fox, de Pixar y de Disney. También la saga Star Wars al completo y la versión action live de La dama y el vagabundo.

Por lo tanto, tan solo hay que esperar hasta el próximo 12 de noviembre para poder disfrutar de todo este contenido en Estados Unidos. No obstante, habrá que esperar un poco más para poder disfrutar del mismo en el resto del mundo. Todo ello a partir de 6,99 dólares en su versión más básica.