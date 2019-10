El delantero senegalés Sadio Mané ha sido el último futbolista de élite en reflexionar públicamente acerca de los lujos de los que disfrutan los jugadores de los principales clubes del mundo.

El jugador del Liverpool, campeón de Europa con el equipo de Jürgen Klopp el pasado mes de mayo al ganar la final del Wanda Metropolitano, se pregunta acerca de dichos lujos en una conversación con un medio de su país.

"¿Por qué querría yo tener diez Ferraris, veinte relojes de diamantes o dos aviones?", se pregunta el futbolista senegalés, añadiendo una reflexión acerca de "qué cambiarían estos objetos para mí y para el mundo".

"Yo he pasado hambre, he tenido que trabajar en el campo, he sobrevivido a tiempos duros, he jugado al fútbol descalzo, no tuve una educación adecuada y muchas otras cosas", confiesa Mané, explicando que "hoy, con lo que gano gracias al fútbol, puedo ayudar a mi gente".

"He construido escuelas y un estadio y he provisto de ropas, zapatos y comida a gente que está en la extrema pobreza", explica, asegurando que además "doy 70 euros al mes a toda la gente de una región muy pobre de Senegal para contribuir a su economía familiar".

"No necesito exhibir coches de lujo, casas de lujo, viajes y aviones", relata, concluyendo que "prefiero que mi gente reciba un poco de lo que la vida me ha dado a mí".

Mané ha mostrado en reiteradas ocasiones el apego a su tierra, declarando entre otras cuestiones que cambiaría "la Champions por ganar la Copa de África".