Los unionistas norirlandeses bloquean el acuerdo entre Boris Johnson y la Unión Europea

Bruselas y el gobierno del Reino Unido han aprobado un nuevo acuerdo para el brexit, que difícilmente será ratificado por el Parlamento británico. Un pacto que, antes de partir hacia Bruselas, Boris Johnson ha descrito como, “un gran acuerdo que nos devuelve el control. Ahora el Parlamento debe resolver el brexit el sábado en el Parlamento”. Pero Johnson sabe que ahí está el problema. Tras su mensaje, el Partido Unionista Democrático (DUP) ha respondido confirmando el comunicado emitido a primera hora de la mañana, rechazando el plan para el brexit.

El mismo día del comienzo de la cumbre de la Unión Europea en Bruselas, la líder del DUP, Arlene Foster ha dejado claro que no puede aceptar el pacto. “Tal y como están las cosas, no podemos apoyar lo que se sugiere en lo relativo a aduanas, el mecanismo de consentimiento y hay una falta de claridad con respecto al IVA”. Foster no cierra la puerta a un compromiso, pero su posición es muy firme. “Vamos a continuar el trabajo con el gobierno para intentar lograr un acuerdo sensible que funcione para Irlanda del Norte y proteja la economía y la integridad constitucional del Reino Unido”.

El DUP rechazó en tres ocasiones el acuerdo suscrito entre Theresa May y la Unión Europea y difícilmente va a ceder a las presiones de Johnson ahora, si no hay cambios en el acuerdo. El primer ministro pretende presentar a votación el pacto este sábado en una sesión extraordinaria del del Parlamento, pero por el momento, la única certeza es que, sin los unionistas, la perderá. De no haber cambios en la posición del DUP en las próximas 48 horas, esa sesión parlamentaria de urgencia podría incluso ser suspendida. Foster se ha entrevistado en tres ocasiones durante los tres últimos días con el primer ministro. En principio no hay previsto que vaya a haber un nuevo encuentro.