¿Volverá Fernando Alonso a la Fórmula 1? Es la gran pregunta a la que el asturiano se enfrenta cada vez que conversa con los medios. "Como dije en 2018, era un hasta luego, porque tampoco sé con una bola de cristal si voy a volver un día", ha señalado en una entrevista publicada en la revista GQ.

Lo que tiene claro el bicampeón del mundo es que si vuelve lo hará mucho más "liberado" tras una larga temporada fuera del Gran Circo. "He respirado un momento, he dejado la cabeza descansar y puedo volver con la mente más liberada para disfrutar, algo que en los últimos años me resultaba difícil", reconoce.

Quizá por la gran exigencia que supone ser piloto oficial de una escudería de F1. De hecho, considera que es una notable diferencia respecto a lo que hace ahora que está preparando el Rally Dakar. "En la Fórmula 1 eres un empleado muy... no un esclavo. No sabría decirte cuál es la palabra, pero eres una marioneta del equipo", asegura. Según su experiencia, los pilotos hacen lo que les dicen cada día: "Lo que entrenas, lo que comes, lo que duiermes... Te quitan mucha vida".