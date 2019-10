Leo Messi parece echar de menos a Cristiano Ronaldo. A falta de pocos días para un nuevo enfrentamiento entre el Barcelona y el Real Madrid, la estrella del conjunto blaugrana ha querido dar valor al astro portugués con el que tantas veces se enfrentó cuando militaba en el eterno rival. Sobre él y muchos otros asuntos ha hablado en una entrevista con el programa argentino 'Perros de la calle'.

Cristiano Ronaldo

"Estaba bueno cuando estaba en la Liga y en el Real Madrid. Hacía mucho más especiales los Clásicos y le daba mucho más valor a la Liga española".

El contrato

"Ya lo habíamos hablado hace tiempo. Se hizo con Iniesta también, con gente que llevaba mucho tiempo. Yo lo que dije es que no quiero un contrato que me ate porque no quiero estar aquí si no estoy bien. Quiero rendir, jugar y no estar porque tengo un contrato. Yo aquí me quedaría toda la vida.

Neymar

"Hablamos seguido y tenemos un grupo con Luis Suárez. Lo seguimos manteniendo y hablamos de vez en cuando. El tema de su vuelta es complicado. Primero, porque es difícil que salga de allí. Segundo, por cómo se fue. Hay gente del club y socios que no quieren que vuelva. Es uno de los mejores del mundo pero también entiendo la otra parte. Es complicado".

Sus comienzos

"Yo tuve que pelear, que dejar mi país, mi gente, mis amigos. Por un lado no entendía nada, por otro quería jugar y venir al Barcelona, que era algo impensable para cualquiera. Tuve la suerte de adaptarme muy rápido. Estaba cerca de cumplir mi sueño y no pensaba en otra cosa".

Sus sueños

"Nunca imaginé que fuera a pasar todo lo que viví. Mis sueños eran más tranquilos que todo lo que me tocó pasar, conseguir... En el medio hubo muchísimas decepciones que me hicieron crecer y me ayudaron a querer superarme".

Su educación

"Siempre tuve a mi viejo al lado para guiarme. Venir al Barcelona me hizo mucho crecer como persona. La educación de La Masía influyó. Esos valores, con lo que tenía en mi casa, hizo que siempre siguiera una línea".

Sus hijos

"Es algo que hablo mucho con Antonella y tenemos la inquiertud de equivocarnos. Tenemos claro lo que queremos para ellos y vamos a intentar hacerlo lo mejor posible. Pero es verdad que los rodea un ambiente que es complicado porque en el cole los compañeros me miran de otra manera... Tiago que es más grande lo entiende, tiene un grupo armado desde los tres años. Ahora sus amigos le hablan del papá, del futbolista, pero también me ven como un padre más. Siempre fui a los cumpleaños de los compañeros y tengo buena relación con los padres".

Barcelona

"La conozco bien porque en los primeros años la recorrimos. Hoy por hoy hay veces que me gustaría hacer lo mismo con mis hijos. Mis hijos han estado pocas veces en Las Ramblas o la Sagrada Familia. Me encantaría ir a un restaurante sin que nos conocieran

La fama

"Si no me conociera nadie iría a Rosario, a Disney con los nenes, caminar por cualquier lado y disfrutar. No me quejo, porque tengo la suerte de que allá por donde voy me quieren y tienen una palabra de cariño".